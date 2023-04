Finlandia. Petteri Orpo może zostać nowym premierem. "Jest takim wymarzonym zięciem"

Wybory parlamentarne w Finlandii wygrała liberalno-konserwatywna Koalicja Narodowa (KOK) z wynikiem 20,8 proc. głosów. Drugie miejsce (20,1 proc.) zajęła populistyczna narodowo-konserwatywna partia Finowie (PS). Trzecie miejsce przypadło socjaldemokratycznej partii SDP premierki Sanny Marin. Ugrupowanie otrzymało 19,9 proc. głosów. Oznacza to, że dotychczasowa szefowa rządu pożegna się ze stanowiskiem. Zastąpi ją prawdopodobnie lider KOK, Petteri Orpo.

Kim jest Petteri Orpo? To on może zostać nowym premierem Finlandii

Urodzony w 1969 roku na wsi w południowo-zachodniej Finlandii, 53-letni Orpo ma wyższe wykształcenie z nauk politycznych. Od 2007 r. jest posłem, a w 2016 r. został szefem Koalicji Narodowej. "Uważany za umiarkowanego i sprawnego negocjatora, Orpo zajmował kilka stanowisk rządowych, w tym ministra rolnictwa i leśnictwa w latach 2014-2015, ministra spraw wewnętrznych w latach 2015-2016 oraz ministra finansów w latach 2016-2019" - podaje Reuters. Agencja opisuje, że Orpo zdobył uznanie większości przedstawicieli fińskiego spektrum politycznego jako minister spraw wewnętrznych, po tym, jak poradził sobie z kryzysem migracyjnym w Europie w 2015 r. Reuters opisuje go jako samozwańczego konserwatystę fiskalnego, który dąży do cięcia wydatków na zasiłki dla bezrobotnych i inne programy socjalne, aby zredukować deficyt budżetowy rządu i zrobić miejsce na obniżki podatków mające na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego. - To polityk, który konsekwentnie robi karierę. Jest w grze od lat 90. i jest dość stabilny i spokojny. Istnieją obawy, że może jest zbyt nudny i spokojny, ale to również działa całkiem dobrze w Finlandii - mówi w rozmowie z BBC Matti Koivisto. - Jest mniej ekscytujący niż Sanna Marin i bardzo umiarkowany - dodaje Vesa Vares, profesor historii współczesnej na Uniwersytecie w Turku, i dodaje, że Orpo jest kimś w rodzaju "wymarzonego zięcia".

Petteri Orpo: Unia i Finlandia będą pomagać Ukrainie, aż wygra

- Jestem za rozszerzeniem Unii i przyjęciem Ukrainy. Musimy podjąć tę decyzję, by otworzyć jej drogę do członkostwa, ona będzie długa, ale Ukraińcy muszą mieć nadzieję, i widzieć, że mają przyszłość w Unii Europejskiej. (...) Po tym, co zrobiła Rosja, musimy się ocknąć. Nie można im ufać, dlatego musimy kontynuować krok po kroku rozszerzenie Unii. Ale wszyscy nowi członkowie muszą być przygotowani do akcesji, jeśli kraje nieprzygotowane wchodzą do Unii, przynosi to problemy im samym i całej UE. Być może potrzebujemy nowych narzędzi - mówił Orpo w rozmowie z "Rzeczpospolitą". Podkreślił, że "Unia i Finlandia będą pomagać Ukrainie, aż wygra". Polityk dodał również, że powinien powstać fundusz Wolności Ukrainy, który będzie sygnałem dla europejskiego przemysłu zbrojeniowego, że UE będzie zamawiać sprzęt wojskowy, ale też dla Ukrainy, że będziemy im pomagać. - A co najważniejsze, będzie to sygnał dla prezydenta Putina, że Unia się nie podda, że będziemy wspierać Ukrainę - jak mówił Mario Draghi - tak długo, jak będzie trzeba. To jedyna droga do tego, by zatrzymać Putina - podsumował.