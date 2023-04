Francja. Ministerka zapozowała dla "Playboya". Ściągnęła na siebie krytykę

Marlene Schiappa w latach 2017-2020 była pierwszą w historii Francji osobą, która w randze ministra zajęła się sprawami równości płci. Następnie przeszła do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gdzie pracuje w departamencie zajmującym się kwestiami obywatelstwa. Ostatnio polityczka udzieliła obszernego wywiadu w najnowszym numerze francuskiego "Playboya". Poruszyła w nim kwestię m.in. praw kobiet i osób nieheteronormatywnych. Schiappa pojawiła się też na okładce magazynu, ściągając tym na siebie falę krytyki.

Francuska ministerka Marlene Schiappa na okładce "Playboya". Premierka oburzona

Niezadowolona z decyzji ministerki była m.in. premierka Francji Elisabeth Borne - podaje Sky News. Według francuskich mediów szefowa rządu udzieliła reprymendy Marlene Schappie i sugerowała, że takie zachowanie "nie było właściwe, zwłaszcza w tym okresie". "Ten okres" jest związany ze społecznymi protestami obywateli, którzy sprzeciwiają się wdrażanej przez prezydenta Emmanuela Macrona reformie emerytalnej.

Obrona prawa kobiet do rozporządzania swoimi ciałami jest wszędzie i przez cały czas. We Francji kobiety są wolne. Z całym szacunkiem dla hipokrytów

- odpowiedziała na krytykę Marlene Schiappa. Choć fala krytyki była ogromna, pojawiły się także głosy wsparcia. Minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin stanął w jej obronie podczas wywiadu dla francuskiego kanału informacyjnego CNews. Określił ją jako "kobietę z charakterem". - Chciałem powiedzieć, że Marlene Schiappa to odważna polityk, która ma swój charakter i styl. Nie jest to mój styl, ale go szanuję - stwierdził. Magazyn trafi do sprzedaży 8 kwietnia.