Przydacz: Wołodymyr Zełenski w środę przyjedzie do Polski

Marcin Przydacz poinformował na antenie RMF FM, że prezydent Zełenski przyjeżdża do Polski na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy. - Chce spotkać się z Polakami, z Ukraińcami mieszkającymi w Polsce. Takie spotkanie planujemy na środowy wieczór, popołudnie na Zamku Królewskim w Warszawie - przekazał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

REKLAMA

Przydacz zapewnił, że każdy będzie mógł przyjść na to spotkanie. - Każdy będzie mógł zobaczyć prezydentów, na pewno na telebimie, a być może nawet w bliższej relacji - dodał.

Zobacz wideo Niespodziewana wizyta Joe Bidena w Kijowie. Prezydent USA spotkał się z prezydentem Zełenskim

Przydacz podkreślił, że wcześniejsze wizyty Zełenskiego za granicą - w Londynie i Waszyngtonie - odbywały się w ciszy i tajemnicy. Jak ocenił, były to wizyty "czysto robocze". - Tutaj mówimy o wizycie oficjalnej, po drugie będzie też ten element natury publicznej. Prezydent Zełenski chce też powiedzieć kilka słów do Polaków w kontekście tego, co wydarzyło się w ostatnim roku, jak Polacy pomagają Ukrainie, jak pomagali uchodźcom na granicy, później przyjmując ich do swoich domów - myślę, że taki jest cel tego spotkania - mówił.

Trwają prace nad traktatem polsko-ukraińskim

Wiceminister MSZ Paweł Jabłoński w ubiegłym tygodniu na antenie radia Wnet opowiedział o planach traktatu polsko-ukraińskiego. Chodzi o program bardzo intensywnej współpracy w sprawie odbudowy Ukrainy po wojnie, w której uczestniczą władze Polski i Ukrainy oraz organizacje międzynarodowe i instytucje finansowe takie jak Grupa G7, Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Jabłoński zaznacza, że w odbudowie Ukrainy nie chodzi jedynie o odtworzenie zniszczonych przez Rosję podmiotów, ale o wybudowanie nowych elementów infrastruktury, która dostosuje Ukrainę do świata zachodniego np. kolej w standardzie europejskim.

Wołodymyr Zełenski w Polsce? "Trwają prace nad traktatem polsko-ukraińskim"

- Polskie firmy są tym bardzo zainteresowane, odbywają się regularne spotkania z biznesem. Jeśli dobrze pamiętam to już kilkaset firm, zgłosiło się do tej platformy kooperacyjnej, którą stworzyliśmy i w ramach której następuje ta wymiana informacji, jak w tej chwili, co jest potrzebne, żeby, oczywiście w teorii, bo teraz nikt tam biznesu swojego na Ukrainę nie przeniesie, ale jakie są warunki tego, żeby tam funkcjonować gospodarczo. I też przygotowujemy się do tego, żeby te ułatwienia dla polskich firm zostały wprowadzone. Trwają prace nad traktatem ukraińskim, który również będzie takie przywileje wzajemne dwustronne wprowadzał, bo takie założenie mamy między naszymi państwami - powiedział Jabłoński w rozmowie na antenie radia Wnet.

Jak poinformował wiceminister MSZ, prace nad traktatem zostaną niedługo zakończone. Ich efektów można spodziewać się w ciągu najbliższych miesięcy.