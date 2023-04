Rosyjska broń atomowa przy białoruskiej granicy z Polską? "Tak, mimo szumu w Europie i USA"

25 marca Moskwa poinformowała o planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi, twierdząc, że robi to w odpowiedzi na dostarczenie Ukrainie przez Wielką Brytanię uzbrojenia i amunicji zawierającej zubożony uran. Władimir Putin ogłosił, że Białorusi przekazano już m.in. 10 samolotów, które mogą przenosić pociski jądrowe, a do 1 lipca w tym kraju mają zostać zbudowane magazyny do przechowywania takiej broni. - Zostaną one zepchnięte na zachodnie granice naszego Państwa Związkowego, co zagwarantuje nam większe bezpieczeństwo. Stanie się tak pomimo szumu w Europie i USA - dopowiedział w niedzielę (2 kwietnia) Borys Gryzłow, ambasador Rosji w Mińsku, który udzielił wywiadu białoruskiej telewizji STV. Jego wypowiedź zacytowały Radio Swoboda i Kyiv Independent.

Rosyjska broń atomowa na Białorusi. NATO: Niebezpieczne i nieodpowiedzialne

Władimir Putin zaznaczył, że broń nuklearna nie zostanie przekazana Białorusi, lecz tylko rozmieszczona na terytorium tego kraju. Wskazał przy tym, że rozmieszczenia taktycznych rakiet jądrowych na Białorusi od dawna domagał się Alaksandr Łukaszenka, który zwracał uwagę, że jego kraj graniczy z Polską i innymi państwami NATO. W odpowiedzi na deklarację Putina służby prasowe NATO uznały rosyjską retorykę nuklearną za "niebezpieczną i nieodpowiedzialną".

Rosyjska broń jądrowa w Białorusi militarnie nic nie zmienia

Od początku agresji Rosji na Ukrainę Białoruś udostępnia rosyjskiej armii swoje terytorium, infrastrukturę wojskową, transportową i logistyczną. W początkowym okresie wojny z terytorium Białorusi Rosjanie przeprowadzili m.in. atak na Kijów. Z wojskowego i prawno-międzynarodowego punktu widzenia Mińsk jest bezpośrednim uczestnikiem tzw. specjalnej operacji wojskowej, jak nazywa wojnę w Ukrainie rosyjska propaganda.