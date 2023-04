Rankiem 17 sierpnia 1971 roku dziewięciu młodych mężczyzn z okolic miasta Palo Alto w Kalifornii zaskoczyła wizyta miejscowych funkcjonariuszy policji. Każdy z nich, pod czujnym okiem sąsiadów, został przeszukany, zakuty w kajdanki i zaprowadzony na tył zaparkowanego pod domem radiowozu. Stamtąd trafili do celi, gdzie zawiązano im oczy i kazano czekać na transport do więzienia hrabstwa Stanford – znanego również jako wydział psychologii Uniwersytetu Stanford. Tak rozpoczął się eksperyment, który miał zupełnie odmienić sposób postrzegania człowieka jako istoty z natury dobrej.

Stanfordzki Eksperyment Więzienny, czyli wielki kompleks Philipa Zimbardo

Mężczyźni, o których mowa, w rzeczywistości byli zwykłymi studentami, którzy zgodzili się na udział w eksperymencie znanym jako "Stanfordzki Eksperyment Więzienny" - jednym z najbardziej kontrowersyjnych badań w historii psychologii społecznej. Jego pomysłodawcą był Philip Zimbardo, profesor psychologii na Uniwersytecie Stanford i dawny kolega z ławki psychologa Stanleya Milgrama - informacja ta nie jest przypadkowa, bowiem to właśnie jego eksperyment posłuszeństwa zmotywował Zimbardo do przeprowadzenia badań będących tematem naszego artykułu. Dlaczego? Ponieważ chciał być lepszy, chciał za wszelką cenę dowiedzieć się, jaki wpływ wywierają na ludzkie zachowanie tzw. zmienne sytuacyjne. Postanowił więc stworzyć symulację więzienia, a następnie zwerbować kilkunastu ochotników, którzy "zamieszkaliby" w niej przez 14 dni.

(Nie)przypadkowi więźniowie i przypadkowe role

Chciałoby się powiedzieć, że uczestnicy eksperymentu więziennego byli przypadkowi, ale nie jest to do końca prawda. Informacja o poszukiwaniu ochotników pojawiła się w gazecie – za wzięcie udziału w badaniu proponowano nawet wynagrodzenie, które wynosiło 15 dolarów za dzień. I teoretycznie można stwierdzić, że dla studentów z Kanady i Stanów Zjednoczonych oferta była naprawdę kusząca, bo do Philipa Zimbardo trafiło aż 70 zgłoszeń. Ostatecznie jednak proces kwalifikacji przeszło jedynie 24 młodych mężczyzn. Ta okrojona liczba wynikała z rozmów z psychologami, którzy zadbali o to, by potencjalni uczestnicy nie mieli ani żadnych problemów psychicznych, ani kryminalnej przeszłości.

Kolejnym etapem przygotowań do eksperymentu było losowanie. Studenci zostali przypadkowo przydzieleni do jednej z dwóch ról: strażnika bądź więźnia. Mieli odgrywać je 24 godziny na dobę przez cały czas trwania badań. Brzmi banalnie? Dla Zimbardo początkowo również tak brzmiało – ale tylko do czasu.

Więzienie hrabstwa Stanford - koszmarna prawda o ludzkości

Symulowane więzienie składało się z trzech cel o wymiarach sześć na dziewięć stóp, czyli ok. dwa na trzy metry. Każda z nich mieściła trzech więźniów. Inne pomieszczenia były przeznaczone dla strażników więziennych i naczelnika - którym był sam Zimbardo - plus jedno pozostawiono w ramach izolatki. Cały plan eksperymentu był skrupulatnie obserwowany przez naukowców za pomocą ukrytych kamer i mikrofonów - ten aspekt jest dosyć oczywisty, ale wydaje się, że obserwatorzy wydarzeń woleliby go uniknąć. W końcu co się zobaczyło, tego się już nie odzobaczy.

Zgodnie z legendą, która narosła wokół Stanfordzkiego Eksperymentu Więziennego, strażnicy, nie mając przy sobie żadnej instrukcji zachowań ani gotowego scenariusza, zaczęli znęcać się psychicznie nad więźniami już w ciągu dwudziestu czterech godzin od rozpoczęcia badania. Więźniowie z kolei stali się posłuszni i zdepersonalizowani, przyjmując nadużycia z pokorą i żalem. Dopiero drugiego dnia nastał "skazańczy" bunt. Strażnicy opracowali więc system nagród i kar, aby zarządzać więźniami. Dalej było tylko gorzej.

Moc tej sytuacji przenikała szybko i głęboko większość tych, którzy znaleźli się na tym statku, mającym eksplorować ludzką naturę. Tylko niewielu było w stanie oprzeć się sytuacyjnym pokusom poddania się władzy i dominacji, zachowania przy tym choćby pozorów moralności i przyzwoitości. Ja oczywiście nie znalazłem się wśród tych szlachetnych.

- pisze Philip Zimbardo w książce "Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?".

W ciągu pierwszych czterech dni trzech uczestników odgrywających rolę więźniów doprowadziło swoją psychikę do skrajnego wyczerpania – z tego względu zostali zwolnieni z obowiązku, jaki nałożyli na siebie z własnej woli. Ostatecznie sytuacja stała się tak krytyczna, że eksperyment zamiast po 14, zakończył się po zaledwie 4 dniach. I choć dla wielu osób kwestia ta mogłaby przesądzać o niepowodzeniu planów Zimbardo, prawda jest zgoła inna.

Eksperyment Zimbardo okiem badaczy. Nie wszystko jest takie, jakie być powinno

Mniej niż dziesięć lat przed rozpoczęciem Stanfordzkiego Eksperymentu Więziennego badanie Milgrama dotyczące posłuszeństwa wykazało, że zwykli ludzie, jeśli zostaną zachęceni przez autorytet X, są skłonni "obdarować" swoich współobywateli czymś, co uważali za bolesne i potencjalnie śmiertelne. Dla wielu badania Zimbardo podkreśliły te odkrycia, ujawniając przy okazji łatwość, z jaką możemy przekształcić się w bezwzględnych prześladowców. Dziś zresztą często wykorzystuje się je jako argument opowiadający się za niewłaściwymi zachowaniami organów ścigania.

Prawdopodobnie nie byłbyś dłużej tym samym człowiekiem, gdybyś przeszedł tak ciężką dla ludzkiej natury próbę, jaką jest znalezienie się w nowej, dziwnej i okrutnej Sytuacji określanej regułami wszechmocnego Systemu. Nie rozpoznałbyś znanego Ci wizerunku własnej osoby, gdyby skonfrontowano go z wizerunkiem człowieka, jakim się stałeś. Wszyscy chcemy wierzyć w naszą wewnętrzną siłę, w poczucie osobistego sprawstwa, które umożliwia nam przeciwstawianie się zewnętrznym siłom sytuacyjnym, takim, jakie uruchomione zostały podczas Stanfordzkiego Eksperymentu Więziennego

- napisał Philip Zimbardo w książce "Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?".

A jednak wnioski płynące ze Stanfordzkiego Eksperymentu Więziennego nie są tak jednoznaczne, jak mogłoby się wydawać. Jego atrakcyjność ma wiele wspólnego z pozornie prostą konfiguracją planu działania: więźniowie, strażnicy, fałszywe więzienie i podstawowe zasady. W rzeczywistości więzienie hrabstwa Stanford było środowiskiem czysto zmanipulowanym, a strażnicy i więźniowie zachowywali się w sposób, który w dużej mierze podlegał stereotypom panującym wśród społeczeństwa – tak określał je sam Zimbardo.

Niedługo po zakończeniu badań profesor opisał procedury towarzyszące przybyciu więźnia: każdego mężczyznę rozebrano i przeszukano, "odwszawiano", a następnie nakazano ubrać białą "suknię", luźne gumowe sandały i czepek z damskiej nylonowej pończochy. Co ciekawe, czepki owe miały zastępować golenie głów. Strażnicy natomiast nosili mundury khaki z wyposażeniem, na które składały się pałki i lustrzane okulary przeciwsłoneczne inspirowane strażnikiem w filmie "Cool Hand Luke".

Często mówi się, że uczestnicy eksperymentu byli "zwykłymi" ludźmi. I trudno się z tym nie zgodzić – w końcu przeszli bardzo szczegółowe testy psychologiczne, prawda? Warto wziąć pod uwagę jednak, że oprócz tego stanowili grupę, która odpowiedziała na ogłoszenie w gazecie dotyczące symulacji więzienia. W 2007 roku psychologowie Thomas Carnahan i Sam McFarland postanowili sprawdzić, czy w dzisiejszych czasach podobny zabieg cieszyłby się równym zainteresowaniem. Odtworzyli więc schemat notki prasowej Zimbardo, a następnie wyemitowali drugą, w której pominięto wyrażenie "symulacja więzienia". Dzięki temu udało im się wywnioskować, że osoby, które zdecydowały się na obie propozycje, uzyskały różne wyniki w zestawie testów psychologicznych. Ci, natomiast, którzy odpowiedzieli wyłącznie na tę zawierającą wzmiankę o więzieniu, wykazywali podwyższony poziom agresywności, autorytaryzmu, makiawelizmu oraz narcyzmu.

