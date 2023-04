Agat z brytyjskiego muzeum to jajo 57-tonowego dinozaura? Niezwykłe odkrycie po 175 latach

Pod koniec marca Muzeum Historii Naturalnej w Londynie opublikowało post, w którym poinformowało o niezwykłym odkryciu. "Okaz mineralny, który znajdował się w (naszych - red.) zbiorach od 175 lat, okazał się także jajem dinozaura, zebranym na długo przed tym, zanim zostały one w ogóle po raz pierwszy rozpoznane naukowo" - czytamy w informacji na stronie muzeum. Obiekt jest także prawdopodobnie jednym z pierwszych kompletnych jaj, jakie zostały kiedykolwiek znalezione. Muzeum podkreśla także, że jajo i miejsce, w którym zostało znalezione, dają wskazówki, w jaki sposób zagnieździły się największe istniejące dinozaury.

Jajo dinozaura odkryte w brytyjskim muzeum

Okaz został znaleziony w środkowych Indiach. Ma średnicę ok. 15 cm i co zwróciło uwagę badaczy, wyróżnia się "niemal idealnie kulistym kształtem i pięknym jasnoróżowym wnętrzem". Do niedawna nie przypisywano mu jednak większego znaczenia. Ze względu na swoje walory estetyczne okaz został wybrany do nowej ekspozycji. Kilka miesięcy później kuratorka działu minerałów Robin Hansen udała się na wystawę minerałów we Francji. Tam zobaczyła jajo dinozaura.

- Było kuliste, miało cienką skórkę i ciemny agat pośrodku - wspomina moment olśnienia Hansen. - Chwila, to wygląda bardzo podobnie do okazu, który właśnie wystawiliśmy w muzeum (historii naturalnej - red.) - powiedziała wówczas.



Brytyjskie Muzeum Historii Naturalnej zaprasza na wystawę

Jak czytamy, biorąc pod uwagę miejsce znalezienia jaja, jego wiek oszacowano na ok. 60 milionów lat. "Rozmiar, kształt i cechy powierzchni skorupki jaja są zgodne z cechami jaj tytanozaurów z Chin i Argentyny" - czytamy. Zdaniem Hansen ten przypadek świetnie pokazuje, "dlaczego zbiory muzealne są tak ważne". Opisywany obiekt został skatalogowany w 1883 roku według "dostępnej wówczas wiedzy naukowej" jako agat. - Dopiero teraz zdaliśmy sobie sprawę, że ten jest wyjątkowy - agat wypełnił tę kulistą strukturę, która okazuje się być jajem dinozaura - tłumaczy kuratorka.

Tytanozaury są uznawane za jedne z największych zwierząt, jakie kiedykolwiek żyły. Dorastać miały do 37 metrów długości, ich waga osiągała ok. 57 ton. Mimo to składały niewielkie jaja o średnicy mniej więcej 15 centymetrów. Znosiły ich jednak wiele - prawdopodobnie między 30 a 40.

Wystawa "Titanosaur: Life as the Biggest Dinosaur" została otwarta 31 marca. "Przygotuj się, by zmierzyć się z jego ogromną kością udową, wpatrywać się w gigantyczną czaszkę zauropoda, a nawet powąchać jego kupę!" - czytamy w opisie ekspozycji, którą zwiedzać będzie można do 7 stycznia 2024 roku.