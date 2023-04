W kwietniu ubiegłego roku 37-letni Siergiej Władimirowcz Czerkasow został aresztowany przez brazylijskie służby. Mężczyzna przez lata podawał się za Brazylijczyka Viktora Mullera Ferreirę. W lipcu ubiegłego roku został skazany za oszustwa na 15 lat więzienia, a 24 marca 2023 roku Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Kolumbii ogłosił zarzuty przeciwko Czerkasowi. Mężczyznę oskarża się między innymi o działanie jako agent obcego państwa, oszustwa wizowe i bankowe.

Rosyjski szpieg przez lata miał podawać się za Brazylijczyka

Jak wynika z dokumentów odtajnionych przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, brazylijską tożsamością Czerkasow miał posługiwać się między 2012 a 2022 rokiem. W 2018 roku rozpoczął studia podyplomowe na John Hopkins University, które ukończył dwa lata później i opuścił USA.

Według dokumentów Czerkasow w rzeczywistości urodził się w rosyjskim Kaliningradzie, a w 2010 roku po raz pierwszy udał się do Brazylii - wtedy jeszcze posługując się rosyjskim paszportem. W 2009 roku wystawiony miał mu zostać fałszywy akt urodzenia na nazwisko Viktora Muller Ferreiry - mężczyzny urodzonego w Brazylii przez Brazylijkę. Według aktu zgonu kobiety, wstawionego w 2010 roku, w rzeczywistości nie miała ona żadnych dzieci. Szpital, w którym miał przyjść na świat Ferreira, także nie istniał w momencie, gdy miał się urodzić.



Rosyjski szpieg miał zacząć staż w trybunale w Hadze

31 marca 2022 roku Czerkasow opuścił Brazylię i udał się do Hagi, gdzie miał rozpocząć staż w Międzynarodowym Trybunale Karnym. Mężczyźnie odmówiono jednak wjazdu do Niderlandów i zawrócono do Brazylii. Kiedy 3 kwietnia pojawił się w kraju, został aresztowany i postawiono mu zarzuty związane z kradzieżą tożsamości i oszustwem. Brazylijskie służby zidentyfikowały go jako rosyjskiego szpiega. Podczas aresztowania mężczyzna miał przy sobie liczne urządzenia elektroniczne, w tym dyski twarde, na których znajdował się między innymi dokument ze streszczeniem historii życia Viktora Mullera Ferreiry.

"Pamiętam (moją ciotkę - red.) jako niską kobietę o miłym spojrzeniu, siwych włosach i gładkich rękach. Nie najlepiej mówiła po portugalsku i nauczyła mnie kilku słów po hiszpańsku. Z dzieciństwa pamiętam most prezydenta Costy e Silvy. Uwielbiałem oglądać samochody przejeżdżające z Rio do Niteroi, nie lubiłem jednak zapachu ryb z portu znajdującego się blisko domu. Myślę, że dlatego nie znoszę ryb - kontrastując z innymi Brazylijczykami, którzy kochają owoce morza" - to jedno z fikcyjnych wspomnień z dzieciństwa Ferreiry.

Siergiej Czerkasow skazany w Brazylii na 15 lat więzienia

25 lipca 2022 roku Czerkasow został skazany w Brazylii za oszustwa na 15 lat więzienia. Federacja Rosyjska potwierdziła jego tożsamość, domagając się jednak ekstradycji mężczyzny do kraju i twierdząc, że był zamieszany w handel narkotykami.

Dokumenty odtajnione przez Departament Sprawiedliwości cytują także wiadomości, jakie Czerkasow wysyłał do swojej partnerki z więzienia: "Wow, oni chyba nie wiedzą, że działają przeciwko planom i życzeniom pie***go, znanego na całym świecie, doskonale wyszkolonego wojskowego, który ma poparcie przez cholernie okrutną organizację wywiadowczą, znaną ze swojej agresji przeciwko 'niesprawiedliwym' (...) Jeśli nadal będą psychicznie znęcać się nad tobą, będziemy mieć okazję, by wysłać ich na Syberię, by zamieniali duże kamienie na małe przez kilka lat" - czytamy między innymi.