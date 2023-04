Tragiczne tornado przechodzi przez USA. Co najmniej 10 ofiar. Dach sali runął w czasie koncertu

Najwięcej, bo aż pięć osób zginęło w Arkansas, trzy w Indianie i po jednej w Illinois i Alabamie - podaje ABC News.

"Znaczne szkody wystąpiły w środkowym Arkansas" - napisała gubernatorka stanu Arkansas Sarah Huckabee Sanders na Twitterze. Wcześniej ogłosiła stan wyjątkowy i wezwała mieszkańców do ostrożności, ponieważ zapowiadane są kolejne burze.

Najgorsza sytuacja była w miejscowości Little Rock. Wiatr zniszczył tam domy i poprzewracał pojazdy oraz drzewa. Burmistrz Little Rock - największego miasta w Arkansas - Frank Scott przekazał, że blisko 30 osób zostało przewiezionych szpitali.

Władze miasta apelowały, by jego mieszkańcy kategorycznie pozostali w domach, by służby mogły jak najszybciej dotrzeć do najbardziej

Zawalony dach w czasie koncertu

W piątek wieczorem kataklizm nawiedził Belvidere w Illinois. W trakcie burzy zawalił się dach i część fasady Apollo Theater, podczas gdy w budynku trwał koncert zespołu heavy metalowego. Jak podała miejscowa straż pożarna, w katastrofie zginęła jedna osoba, a 28 osób zostało rannych.

Belvidere znajduje się sto piętnaście kilometrów od Chicago. W piątek po południu i wieczorem obowiązywało tam ostrzeżenie meteorologiczne. W mieście było spodziewane tornado. W sali koncertowej, której dach się zawalił, znajdowało się wcześniej kino.

Według meteorologów sytuacja pogodowa w USA może się jeszcze pogorszyć. Narodowa Służba Pogodowa wydała ostrzeżenia przed tornadami dla stanów Tennessee, Illinois, Kentucky i Iowa.

