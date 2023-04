Papież trafił do kliniki Gemelli w środę po południu z powodu trudności z oddychaniem. Lekarze stwierdzili infekcję dróg oddechowych i zalecili terapię antybiotykową. Franciszek zaczął szybko wracać do zdrowia. Biuro Prasowe Watykanu poinformowało w piątek, że papież powróci do Watykanu w sobotę.

REKLAMA

Papież Franciszek wyszedł ze szpitala

Po wyjeździe z kliniki w Rzymie samochód z Franciszkiem zatrzymał się za bramą i papież przez kilka minut rozmawiał z dziennikarzami oraz wiernymi. "Wciąż żyję, nie bałem się" - żartował papież, którego cytuje "Corriere della sera".

Zobacz wideo Czy papież Franciszek przyleci do Polski? Szrot: To jest decyzja Ojca Świętego. Prezydent go zaprosił

Dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re przekazał, że Franciszek będzie przewodniczył wszystkim nabożeństwom Wielkiego Tygodnia, począwszy od Mszy Niedzieli Palmowej 2 kwietnia. Wygłosi też kazania.

Natomiast w związku z kłopotami papieża z chodzeniem w Kurii Rzymskiej uzgodniono, że celebrować nabożeństwa będą kardynałowie. W niedzielę będzie to kardynał Leonardo Sandri. Decyzje w tej sprawie zapadły jeszcze przed chorobą papieża.

Papieżowi się poprawia. "Zjadł pizzę, wznowił pracę". Wkrótce opuści szpital

Watykan. Rezygnacja Franciszka przygotowana "na wszelki wypadek"

W grudniu 2022 r. Franciszek przekazał dziennikarzom ABC, że w 2013 r., po wyborze na urząd papieski, podpisał list rezygnacyjny i przekazał go ówczesnemu watykańskiemu sekretarzowi stanu, kardynałowi Tarcisio Bertone. - Teraz ktoś pójdzie i poprosi o to Bertone: "Daj mi kartkę!" (śmiech) - skomentował wówczas. "Kartka" zostanie jednak wykorzystana, gdy problemy zdrowotne uniemożliwią papieżowi sprawowanie urzędu.

W lipcu poprzedniego roku Franciszek w rozmowie z Reutersem zaprzeczył, by jego odejście było nieuchronne.