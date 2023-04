W najbliższy wtorek były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump stanie przed sądem w Nowym Jorku, by odpowiedzieć na zarzuty karne. To pierwszy przypadek w historii USA, kiedy były przywódca kraju został postawiony w stan oskarżenia. Susan Necheles, adwokatka Trumpa, podkreśliła, że jej klient nie przyzna się do winy. Jej zdaniem treść zarzutów wobec byłego amerykańskiego prezydenta zostanie ujawniona właśnie we wtorek.

