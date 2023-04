- Dawajcie tutaj to kierownictwo Narodowego Zarządu Antykryzysowego z Łachuszką na czele, a ja oddaję Poczobuta - stwierdził Alaksandr Łukaszenka. To "propozycja" białoruskiego dyktatora skierowana do Polski. Paweł Łachuszka, który w wymianie więźniów politycznych między Warszawą i Mińskiem miałby być "kartą przetargową", odpowiedział krótko. - Jesteśmy gotowi - oświadczył.

