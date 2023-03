Papież w coraz lepszym stanie. "Zjadł pizzę, wznowił pracę". Wkrótce opuści szpital

Papież Franciszek w środę (29 marca), zaraz po audiencji z wiernymi, trafił do kliniki Gemelli w Rzymie. "W ramach zaplanowanych kontroli klinicznych stwierdzono u Ojca Świętego zapalenie oskrzeli o podłożu infekcyjnym, co wymagało dożylnego podania antybiotyków" - podaje Vatican News. Duchowny ma opuścić szpital w najbliższą sobotę (1 kwietnia) - przekazało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej.

Papież Franciszek czuje się dobrze. Zjadł pizzę, przeczytał kilka gazet, wznowił pracę

Matteo Bruni, dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej, przekazał dziennikarzom w komunikacie, że "wieczorem [w czwartek 30 marca] papież Franciszek zjadł na kolację pizzę razem z osobami, które opiekują się nim w tych dniach pobytu w szpitalu. Z Ojcem Świętym byli lekarze, pielęgniarze, asystenci i personel żandarmerii". "Dziś rano [w piątek 31 marca] po śniadaniu papież przeczytał kilka gazet i wznowił pracę. Powrót Jego Świątobliwości do Domu Świętej Marty przewidziany jest na jutro, w zależności od wyników ostatnich badań z dzisiejszego poranka" - czytamy. Matteo Bruni przyznał, że jeśli papież Franciszek zostanie wypisany z kliniki, to następnego dnia mógłby uczestniczyć w liturgii Niedzieli Palmowej na placu św. Piotra - podaje Vatican News.

Papież Franciszek napisał ze szpitala. Jest informacja ws. Niedzieli Palmowej

Stan zdrowia papieża. Franciszek skończył 86 lat

Papież Franciszek w grudniu 2022 r. skończył 86 lat. Dziennikarze "The New York Times" zwrócili uwagę, że od dawna zmaga się z problemem rwy kulszowej. Ma także zapaleniem kaletki maziowej kolana, która podczas klękania jest uciskana. W 2019 roku Franciszek Watykan.poddał się operacji zaćmy. W lipcu 2021 r. lekarze usunęli mu fragment jelita grubego.

Papież Franciszek w szpitalu. Arcybiskup Gądecki zaapelował do Polaków

Watykan. Na wszelki wypadek jest przygotowana rezygnacja

Franciszek w grudniu 2022 r. przekazał dziennikarzom ABC, że w 2013 r., po wyborze na urząd papieski, podpisał list rezygnacyjny i przekazał go ówczesnemu watykańskiemu sekretarzowi stanu, kardynałowi Tarcisio Bertone. - Teraz ktoś pójdzie i poprosi o to Bertone: "Daj mi kartkę!" (śmiech) - skomentował wówczas. "Kartka" zostanie jednak wykorzystana, gdy problemy zdrowotne uniemożliwią głowie Kościoła sprawowanie urzędu. W lipcu w wywiadzie dla Agencji Reutera papież Franciszek zaprzeczył, by jego odejście było nieuchronne.