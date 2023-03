Podczas wirtualnego briefingu rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby powiedział, że prezydent Joe Biden został poinformowany o aresztowaniu dziennikarza "The Wall Street Journal". - Branie na cel amerykańskich obywateli przez rosyjski rząd jest absolutnie nie do przyjęcia. W najostrzejszych słowach potępiamy zatrzymanie pana Gerszkowicza - podkreślił.

John Kirby przekazał również, że ambasada USA w Moskwie jest w kontakcie z rosyjskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych i stara się o dostęp konsularny dla dziennikarza. - Amerykanie powinni wziąć pod uwagę ostrzeżenie rządu USA, aby nie podróżować do Rosji, a obywatele USA przebywający w Rosji powinni natychmiast opuścić ten kraj - apelował rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu i potępił ograniczanie wolności mediów w Rosji.

Dziennikarz Even Gerszkowicz aresztowany

Jak informowaliśmy w czwartek, korespondent "The Wall Street Journal" został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Moskiewski sąd aresztował dziennikarza do 29 maja. Grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności. "Aresztowanie Evena Gerszkowicza ma tylko jeden cel - wzięcie go jako zakładnika" - napisała rzeczniczka Aleksieja Nawalnego Kira Jarmysz. Leonid Wołkow, również współpracownik lidera opozycji, przypomniał, że tylko w trakcie wojny w Ukrainie Rosja - dzięki takiemu szantażowi - uzyskała od Stanów Zjednoczonych zwolnienie handlarza bronią Wiktora Buta i skazanego za przemyt narkotyków Konstantina Jaroszenko. Rosyjscy opozycjoniści przypominają, że dzień przed aresztowaniem korespondenta "The Wall Street Journal" w Stanach Zjednoczonych został zatrzymany Rosjanin podejrzewany o pranie brudnych pieniędzy i związki z FSB. Zachodnie służby dyplomatyczne, w tym polskie, od początku rosyjskiej pełnoskalowej agresji na Ukrainę apelują do swoich obywateli o opuszczenie Rosji.