Papież 29 marca trafił do szpitala w związku z pogarszającym się stanem zdrowia. Po audiencji pojechał karetką do kliniki Gameli. Po pewnym czasie Watykan przekazał, że miało to związek z infekcją dróg oddechowych. Franciszek spędził wtedy noc w szpitalu, po czym jego stan miał się polepszyć. To nie jest jednak jedyny problem zdrowotny papieża.



"The New York Times" zwraca uwagę, że papież od dawna zmaga się z problemem rwy kulszowej. Problem ten nasilił się na przełomie 2020 i 2021 roku. Wtedy też nie wziął udziału w licznych uroczystościach w Bazylice Świętego Piotra.



Franciszek ma również problemy z klękaniem, o czym mówił w kwietniu ubiegłego roku. Ma to związek z zapaleniem kaletki maziowej kolana, która podczas klękania jest uciskana. Do objawów związanych z tym schorzeniem należy obrzęk w stawie kolanowym.

Papież miał również problem z zaćmą, a w 2019 roku poddał się operacji, co było konieczne ze względu na wiek papieża. W 2021 roku Franciszek przeszedł natomiast operację jelita grubego - podaje BBC.

Jedna z nieprawdziwych informacji związana ze stanem zdrowia papieża dotyczy tego, że Franciszek ma jedno płuco. Tę wiadomość zdementował sam papież. Wspominał jedynie, że w 1957 roku przeszedł poważną operację usunięcia górnego płata prawego płuca, ponieważ pojawiły się na nim trzy torbiele - informuje Reuters.