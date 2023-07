W każdym scjentologicznym kościele i oddziale misyjnym znajduje się gabinet. W każdym gabinecie natomiast stoi biurko, na którym leży pióro i żółty notatnik. To nie wszystko! Każdy ośrodek posiada specjalnie przygotowaną łazienkę, gdzie w kubeczku czeka specjalna szczoteczka do zębów, a obok prysznica stoją skórzane klapki. Wszystko to z myślą o o Ronie Hubbardzie, twórcy scjentologii. Zaraz, zaraz, czy on czasami nie żyje? Zgadza się, mimo to cały czas trwa szukanie jego nowego wcielenia. Ale zacznijmy od początku...

Przywódcą - autor fantastyki, a największym złem postać z kosmosu

Kościół scjentologiczny wzbudza sporo kontrowersji i skrywa wiele tajemnic. Jednak jako ruch religijny jest dość nowy. "Jeśli człowiek chce zarobić milion dolarów powinien założyć własną religię" - stwierdził w 1949 roku Ron Hubbard. Dwa lata później, w 1951 roku, założył ruch religijny zwany scjentologią.

Hubbard specjalizował się w fantastyce naukowej i pisał książki z gatunku science fiction. Ten fakt z pewnością rzuca ciekawe światło na jego późniejszą działalność. Związek scjentologii z tym gatunkiem oraz ezoteryką znacznie odróżnia ją od innych religii. Jej wyznawcy wierzą, że ponad 75 milionów lat temu galaktyczny władca Xenu postanowił przenieść na Ziemię miliardy kosmicznych istot, które umieścił w wulkanie i unicestwił za pomocą bomb wodorowych. Oficjalne pisma scjentologów głoszą, iż nieśmiertelne dusze kosmitów do dziś przylegają do ludzi, wyrządzając im duchową krzywdę i będąc powodem wielu negatywnych zjawisk.

W ich teorii ludzie są skazani na radioaktywne dusze, a kościół ma pomagać w uwolnieniu własnego ciała i duszy. Ma on także dawać możliwość osiągnięcia wyższego poziomu wiedzy na temat świata i poznania jego fundamentalnych prawd, które nie są dostępne dla zwykłego śmiertelnika. Ostatecznym celem kościoła jest stworzenie świata, w którym ludzie będą wolni od wszelkich trosk i krzywd, wywołanych działaniami Xenu.

Posłuszeństwo to drugie imię scjentologii. Obowiązują niepisane zasady

Religia w teorii nie posiada oficjalnie spisanych zasad, jednak w praktyce jest ich wiele. Za ich złamanie grożą niezwykle surowe kary - wielogodzinne szorowanie szczoteczką toalety, to jedna z najlżejszych. Według scjentologów prawdziwe jest to, co przez nich zostanie za takie uznane. Ta zasada daje szerokie pole manewru przywódcom kościoła. Pomimo braku jakiegokolwiek pisma, wyznawcy religii są zmuszani do postępowania zgodnie z ustalonymi wewnątrz regułami. Najczęściej odnoszą się one do posłuszeństwa wobec przywódców oraz innych członków grupy. Takie właśnie zachowanie ma ich uwolnić się od nieszczęść związanych z działalnością Xenu. Jest to możliwe do osiągnięcia tylko dzięki przejściu po tzw. szczeblach oczyszczenia, które, jak łatwo się domyślić, nie są darmowe. Obowiązkiem członków jest korzystanie z audytów, czyli pewnego rodzaju spowiedzi, podczas których kontroluje się ich stan emocjonalny, wracając do wydarzeń z przeszłości.

Scjentolodzy wierzą w nieśmiertelność dusz w materialnym ciele, dlatego śmierć nie jest dla nich czymś ostatecznym. Jednym z ich założeń jest reinkarnacja i to, iż życie jest tylko jednym z etapów. Pomimo tego scjentolodzy przekonują, iż trzeba postępować właściwie, aby odzyskać swoją dobrą naturę. Dlatego tak ważne jest posłuszeństwo i oczyszczanie własnego umysłu.

Ruch religijny nazwany sektą gwiazdorską. Dlaczego tylu celebrytów do niego należy?

Szacuje się, iż na świecie jest aż 12 milionów wyznawców tej religii. Wśród nich jest wiele znanych i cenionych osobistości. Jej członkami są m.in. Tom Cruise, Leah Remini, John Travolta oraz Will Smith, a to jedynie wierzchołek góry lodowej. Pozyskiwanie wysoko postawionych osób jest tak naprawdę głównym punktem programu kościoła scjentologicznego. Projekt ten posiada nawet własną nazwę "Project Celebrity" i został utworzony w 1955 r., czyli zaledwie 4 lata po powstaniu ruchu.

Scjentologia jest niezwykle atrakcyjna dla całego Hollywood, gdyż wręcz celebruje i docenia ich indywidualizm i odrębność od społeczeństwa. W przeciwieństwie do innych religii nakazuje czcić bogactwo i posiadane dobra. To właśnie pieniądze dają możliwość awansu duchowego, a posiadacze największych majątków są przekonywani, iż warto z nich korzystać i sprawiać sobie przyjemności. Zamożni członkowie są pewni, iż jedyne czego brakuje im w życiu to rozwój duchowy i kontrola nas własnym losem. Właśnie to oferuje im scjentologia. Celebryci są tam traktowani niczym trofea, którymi kościół uwielbia się obnosić. Nic więc dziwnego, że ruch ten często nazywany jest sektą gwiazdorską.

Dla jednych religia, dla innych sekta. Co ukrywa kościół scjentologiczny?

Scjentologia od lat wywołuje największe kontrowersje, gdy mowa jest o Tomie Cruise. Jednak, co rusz wychodzą na jaw nowe historie związane z jej byłymi wyznawcami. O stosowanej wewnątrz przemocy psychicznej i manipulacji opowiadał swego czasu nawet były szef scjentologów w Austrii. Niedługo później światło dzienne ujrzały informacje o przymuszaniu do wyznawania największych tajemnic i grzechów jej członków, praniu mózgów, żerowaniu na ludzkiej naiwności oraz systemowym wykorzystywaniu zazwyczaj znanych i zamożnych osób.

Niespełna kilka lat temu głośno zrobiło się na temat mężczyzny, który przyznał, że w kościele scjentologicznym zajmował się tzw. brudną robotą. Jego zadaniem było prześladowanie i niszczenie niewygodnych dla kościoła osób. Na jaw wyszło, iż wewnętrzne zasady zabraniają informowania organów ścigania o przestępczych zachowaniach innych wyznawców, co jest jednym z najbardziej niepokojących sygnałów. Filtrowane jest także otoczenie jej wyznawców, kościół dba o to, aby nikt nie zakłócał im drogi do oczyszczenia duszy i umysłu. Dlaczego nikt nie reaguje? Problemem są tutaj pieniądze. Dzięki swojej przedsiębiorczości, przywódców stać na najlepszych prawników. Kościół do dziś stara się zdyskredytować wszystkich byłych członków tego ruchu, a historie, w których dopuszczał się on prześladowań, oczernień, a nawet przemocy, ciężko zliczyć na palcach. "To jeden wielki przekręt, za który trzeba zapłacić 100 tysięcy dolarów" - przyznał po latach Marty Rathbu, swego czasu najwyższy rangą scjentologiem, który postanowił wycofać się z kościoła. Pytany o to, czego najbardziej żałuje, odpowiedział, że całego doświadczenia związanego ze scjentologią.

Reklama czy technika manipulacyjna? Kościół scjentologiczny otworzył stronę internetową

Choć w ostatnim czasie temat socjologów nieco przycichł, to wszystko wskazuje na to, że ich działalności nic nie zagraża. Niespełna rok temu powstała nowa strona internetowa scjentologów, na której umieszczane są m.in. filmy dotyczące ich charytatywnej działalności i pomocy, którą niosą światu oraz "współpracy" z kościołem katolickim, który rzekomo oddaje hołd ich poczynaniom. Wygląda na to, że scjentolodzy wciąż rosną w siłę i wciąż mają wiele do powiedzenia światu, który tak pragną zawłaszczyć.