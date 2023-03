Południowoafrykański sportowiec Oscar Pistorius ubiega się o przedterminowe zwolnienie po upływie połowy wymierzonego przez sąd wyroku. W 2013 roku paraolimpijczyk czterokrotnie strzelił do swojej partnerki Reevy Steenkamp. Mężczyzna twierdził, że pomylił ją z włamywaczem.



Oscar Pistorius ubiega się o warunkowe zwolnienie. Odbył już połowę kary

Rozprawa dotycząca zwolnienia warunkowego Oscara Pistoriusa odbędzie się 31 marca w Pretorii, stolicy administracyjnej Republiki Południowej Afryki. Decyzję podejmie Rada zwolnień warunkowych RPA. - Zarząd musi ustalić, czy cel uwięzienia został spełniony - przekazał w rozmowie z dziennikiem "The Guardian" Singabakho Nxumalo, rzecznik Departamentu Służb Więziennych. Jeśli decyzja będzie pozytywna, sportowiec może wyjść na wolność za kilka tygodni, po odsiedzeniu połowy kary.

Rada ds. zwolnień warunkowych, w skład której wchodzą służby więzienne, ma osądzić, czy osadzony nadal stanowi zagrożenie dla społeczeństwa. Weźmie pod uwagę, czy Pistorius brał udział w programach edukacyjnych oraz poprawiających funkcjonowanie w społeczeństwie. Zwolnienia warunkowe często wiążą się z obserwacją byłego osadzonego przez policję. - Bardzo często zdarzają się takie rzeczy, jak ograniczenia dotyczące alkoholu czy ograniczenia dotyczące możliwości posiadania broni palnej - przekazała Kelly Phelps, profesor prawa na Uniwersytecie w Kapsztadzie, cytowana przez "The Guardian". Decyzje dotyczące zwolnień warunkowych są często wydawane tego samego dnia lub dzień później. W przypadku Pistoriusa może to potrwać dłużej.

Matka ofiary weźmie udział w rozprawie i złoży oświadczenie przed komisją do spraw zwolnień warunkowych. Wcześniej rodzice kobiety wzywali Pistoriusa, aby pozostał w więzieniu do końca życia. W 2022 roku Pistorius spotkał się z rodzicami zamordowanej kobiety. Tego typu spotkania mają zapewnić, że więźniowie "uznają krzywdę, jaką wyrządzili swoim ofiarom i całemu społeczeństwu".

Oscar Pistorius zabił Reevę Steenkamp. Wziął ją za włamywacza

W lutym 2013 roku Oscar Pistorius zabił swoją dziewczynę Reevę Steenkamp w swoim domu w Pretorii. Mężczyzna strzelił czterokrotnie w drzwi łazienki, sądząc, że za nimi jest złodziej. Dowodził, że nie wiedział, że trafił w swoją partnerkę. Według prokuratorów kobieta, która była modelką oraz absolwentką prawa, została zamordowana przez Pistoriusa celowo, a powodem miała być zazdrość. Mężczyzna odpierał te zarzuty.



Podczas procesu sędzia twierdził, że nie ma dowodów na to, że Pistorius chciał zabić kobietę, jednak uznał go winnego zabójstwa. Stwierdzono, że mężczyzna działał "zbyt pochopnie i użył nadmiernej siły" - przekazuje "The Guardian". W 2014 roku sąd pierwszej instancji skazał mężczyznę na pięć lat pozbawienia wolności. Po apelacji prokuratury w 2016 roku sąd wyższej instancji ponownie rozpatrzył sprawę. Wyrok zwiększono wówczas do 13 lat i pięciu miesięcy. W RPA minimalna kara za morderstwo wynosi 15 lat, sąd wziął jednak pod uwagę czas, kiedy Pistorius przebywał już w więzieniu. Paraolimpijczyk mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie już w lipcu 2021 roku, po upływie połowy kary.

Oscar Pistorius wziął udział w półfinalne biegu na 400 metrów na igrzyskach olimpijskich w 2012 roku, co przyniosło mu światową sławę. Mężczyzna ma amputowane obie nogi poniżej kolana, a swoją determinacją inspirował wielu sportowców z niepełnosprawnością na całym świecie.