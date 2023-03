Radio Wolna Europa opublikowało wywiad z rosyjską sanitariuszką, która opowiada, w jaki sposób kobiety, które miały pomagać na linii frontu, są traktowane przez rosyjskich oficerów i żołnierzy. Margarita (jej imię zostało zmienione) przekazała, że kobiety, które są wykorzystywane seksualnie przez wojskowych, są określane jako "żony polowe". Te, które odmówią zostania "niewolnicą seksualną", są często bite i poniżane - przekazuje "Daily Mail".



Rosja. Margarita została wysłana front, bo nie chciała być "żoną polową"

42-letnia Margarita dołączyła do rosyjskiego wojska latem 2022 r. W 2017 r. przeszła na emeryturę wojskową po 11 latach służby. Teraz podczas wojny w Ukrainie zdecydowała się wrócić do wojska jako sanitariuszka, aby zapewnić lepszy byt rodzinie. - Moje dzieci są chore. Są już dorosłe, jednak się nimi zajmuję. Wychowuję je sama. Mam też kredyt, potrzebowałam pieniędzy. Z zawodu jestem sygnalistką. Teraz zatrudnili mnie jako sanitariuszkę - mówi Margarita, cytowana przez Radio Wolna Europa.

Kobieta przekazała, że pułkownik, który dowodził jej plutonem, wybrał ją na swoją "żonę polową" podczas szkolenia w rosyjskim mieście Niżny Nowogród. Kobieta odrzuciła jego zaloty, wtedy pozostali żołnierze utrudniali jej służbę. Przez miesiąc musiała spać na zewnątrz, podczas gdy inni spali w domach. Została też zmuszona do służby na linii frontu. Wtedy też służyła w plutonie złożonym z siedmiu kobiet - każda z nich otrzymywała propozycje seksualne od wojskowych, były w wieku od 23 do 38 lat. - Kiedy tam jechałam, nie wiedziałam, co się tam dzieje. Później nie było już odwrotu - relacjonowała Margarita.

Zeszłoroczny pobyt w wojsku sprawił, że Margarita była w złej kondycji fizycznej i psychicznej. Bierze leki przeciwdepresyjne i nadal cierpi na ataki paniki. W rozmowie z Radiem Wolna Europa przyznała jednak, że byłaby gotowa wrócić na front, aby zapewnić lepszy byt rodzinie.

Rosja. Medyczki służące na froncie są traktowane jak "niewolnice seksualne"

Margarita przyznała również, że była świadkiem, jak jeden z wojskowych strzelił do swojej "polowej żony" - ta została trwale sparaliżowana. Następnie postrzelił się w rękę, aby udowodnić, że chronił kobietę przed atakiem ukraińskiego wojska. Margarita powiedziała w wywiadzie, że kobiety były wielokrotnie bite przez żołnierzy kolbą karabinu oraz wykorzystywane seksualnie przez wielu żołnierzy. Duża część z nich akceptowała to, co się działo, ponieważ uważały to za lepsze niż wysłanie na front. - Kobiety nie próbowały uciekać do Rosji, bo nie miałyby możliwości przekroczenia granicy. Mogły zostać zastrzelone - przekazała Margarita. Rosjanka przyznaje, że bite były nie tylko kobiety, ale również rosyjscy żołnierze, gdy narazili się dowódcom.