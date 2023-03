Watykan: Papież Franciszek wraca do zdrowia. Weźmie udział w obchodach Niedzieli Palmowej

Dyrektor biura prasowego Matteo Bruni w komunikacie zaznaczył, że papież dobrze odpoczął tej nocy. Jego stan zdrowia się poprawił, a kuracja przebiega zgodnie z planem. Po śniadaniu Franciszek zajął się lekturą gazet i przystąpił do pracy. Przed śniadaniem w kaplicy apartamentu, który zajmuje w klinice Gemelli, papież modlił się i przyjął sakrament Eucharystii.

Włoskie media, powołując się na anonimowe źródła wśród personelu opiekującego się papieżem, podają, że papież ma lekką gorączkę, ale niebawem powróci do Watykanu i weźmie udział w porannej mszy Niedzieli Palmowej na placu św. Piotra. Franciszek wczoraj po południu przybył do kliniki karetką pogotowia ratunkowego. Zdiagnozowano u niego wirusową infekcję dróg oddechowych, ale wykluczono zakażenie koronawirusem.