Putin być może odwiedzi Turcję. Co z nakazem aresztowania? "Erdogan może się tylko modlić"

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan poinformował, że Władimir Putin być może odwiedzi Turcję 27 kwietnia z okazji inauguracji pierwszego w Turcji reaktora jądrowego, zbudowanego przez rosyjską firmę energetyczną Rosatom - informuje Reuters.

Rosyjski przywódca może też połączyć się online z ceremonią inauguracyjną. Reuters zaznacza, że Kreml w poniedziałek zaprzeczył poprzednim tureckim doniesieniom, jakoby Putin planował wizytę w Turcji.

Przypomnijmy, że 17 marca 2023 r. sędziowie Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) wydali nakazy aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina i Marii Aleksiejewnej Lwowej, komisarz ds. praw dziecka w Kancelarii Prezydenta Federacji Rosyjskiej. Są oni oskarżeni o popełnienie zbrodni wojennych związanych z deportacją dzieci z terenów Ukrainy okupowanych przez Rosję i wywożeniem ich do Federacji Rosyjskiej.

Turcja nie jest jednak sygnatariuszem Statutu Rzymskiego, na podstawie którego działa MTK. Nie zdecydowała się na ten krok ze względu na możliwość ścigania samej Turcji w związku z trwającą walką z Partią Pracujących Kurdystanu (PKK), kwestią Cypru i rzekomym wsparciem dla islamskich grup dżihadystycznych w Syrii.

Pomimo tego, że Turcja nie jest stroną Statutu Rzymskiego, ściśle monitoruje działania MTK. Jak czytamy na stronie ministerstwa tego kraju, urzędnicy tureccy uczestniczą w corocznych spotkaniach Zgromadzenia Państw-Stron, odbywających się w Hadze lub Nowym Jorku.

Tureckie media: Decyzja MTK w sprawie Putina może zaostrzyć polaryzację.

"Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę globalna atmosfera podzieliła świat na dwa bloki: państwa demokratyczne, które zjednoczyły się w obronie opartego na zasadach porządku międzynarodowego, oraz autokratyczne reżimy wspierające Rosję" - zwracają uwagę tureckie media. Jak ocenia turkishminute.com, niedawna decyzja MTK w sprawie Putina może jeszcze bardziej zaostrzyć tę polaryzację.

W ocenie dziennika, jako członek NATO administracja Erdogana może być zmuszona do ponownej oceny swoich relacji z Rosją. "Jednak turecki przywódca potrzebuje wsparcia Putina, aby odnieść sukces w nadchodzących 14 maja wyborach parlamentarnych i prezydenckich" - czytamy.

Turkishminute.com podkreśla, że "świadomy pragmatyzmu Erdogana w stosunkach dwustronnych, Putin może odwiedzić Turcję przed wyborami, aby uprzedzić powyborczą zmianę polityki wobec Rosji". To, w ocenie dziennika, postawiłoby administrację Erdogana w trudnej sytuacji ze względu na nakaz aresztowania MTK.

"Sytuacja ta może doprowadzić do nowego rozdania w stosunkach Erdogana z NATO i UE. W tej chwili może się tylko modlić, aby Putin nie złożył takiej wizyty w Turcji. Posiada on istotne dowody dotyczące wsparcia udzielanego radykalnym organizacjom terrorystycznym w Syrii, co może doprowadzić do postawienia Erdogana przed MTK" - podsumowują tureckie media.

