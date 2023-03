Franciszek zostaje na dłużej w szpitalu. W Watykanie "poruszenie", Wielkanoc pod znakiem zapytania

Dyrektor watykańskiego Biura Prasowego Matteo Bruni w wydanym wieczorem komunikacie poinformował, że papież Franciszek od kilku dni skarżył się na kłopoty z oddychaniem. W związku z tym dziś został przewieziony na badania do kliniki Gemelli. Badania wykazały infekcję dróg oddechowych, wykluczono zakażenie koronawirusem. Nie podano, czy infekcja ma charakter wirusowy, czy bakteryjny.

Dyrektor Matteo Bruni przekazał, że leczenie będzie wymagać kilkudniowej hospitalizacji i zastosowania odpowiedniego leczenia. W imieniu papieża Franciszka podziękował za napływające do Watykanu zapewnienia o duchowej bliskości i modlitwie. Wcześniej podawano, że papież został przyjęty do szpitala "na wcześniej zaplanowane badania kontrolne".

Konieczność kilku dni hospitalizacji może oznaczać, że Franciszek nie zdąży wrócić na tyle do pełni sił, by w Niedzielę Palmową odprawić mszę na placu Świętego Piotra. Dziennik "La Repubblica" pisze o "poruszeniu w Watykanie". Z informacji gazety wynika, że uroczystości Wielkiego Tygodnia prawdopodobnie odbędą się bez udziału papieża.