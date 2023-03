Napięcie rośnie, Rosja nabiera wody w usta. Nie będzie uprzedzać USA o testach rakietowych

Zastępca amerykańskiego sekretarza obrony John Plumb przekazał podczas wtorkowego posiedzenia podkomisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów USA, że Rosja odmówiła przekazywania danych jądrowych. Oba kraje powinny wymieniać takie informacje co pół roku na mocy traktatu New START. Chodzi m.in. o dane dotyczące rozmieszczenia i liczby wyrzutni oraz głowic.

- Wczoraj odbyliśmy dalsze rozmowy z Rosją, naciskając na zbliżający się koniec miesiąca. (...) Rosja odpowiedziała, że nie przekaże tych informacji. W ramach dyplomatycznego środka zaradczego Stany Zjednoczone nie przekażą swoich danych - poinformował Plumb.

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby zaznaczył, że "zgodnie z prawem międzynarodowym Stany Zjednoczone mają prawo reagować na naruszenia przez Rosję traktatu New START, podejmując proporcjonalne i odwracalne środki zaradcze".

- Oznacza to, że ponieważ rzekome zawieszenie traktatu New START przez Rosję jest prawnie nieważne, Stany Zjednoczone mają prawo wstrzymać aktualizację danych przekazywanych dwa razy do roku - przekazał dziennikarzom we wtorek. Podkreślił jednak, że Stany Zjednoczone będą przekazywały Rosji inne powiadomienia wymagane przez traktat.

Rosja: Zawieszamy wymianę danych

W środę wiceszef dyplomacji Rosji Siergiej Riabkow stwierdził, że decyzja Stanów Zjednoczonych o nieprzekazywaniu danych jest niezgodna z traktatem. Rosyjski polityk ocenił, że Amerykanie są zobowiązani do udostępniania informacji, bo, w przeciwieństwie do Rosji, nie poinformowali oficjalnie o zawieszeniu udziału w traktacie.

- W ogóle nie będzie notyfikacji. Zawieszone są wszystkie formaty, wymiana danych. (..) I to niezależnie od stanowiska, jakie zajmą Stany Zjednoczone - mówił Riabkow, cytowany przez agencję Interfax. Ze słów wiceszefa MSZ wynika, że Rosjanie nie będą też przekazywać powiadomień o planowanych testach rakietowych.

Rosja zawiesza udział w traktacie New START. W tle próby broni jądrowej

Przypomnijmy: rosyjska Duma Państwowa przyjęła w lutym ustawę zawieszającą udział Rosji w Traktacie o broni strategicznej ofensywnej (New START). Ten krok zapowiedział wcześniej prezydent Władimir Putin. Jak jednak podkreślił prezydent Rosji, nie oznacza to wycofania się z porozumienia. Taki krok był zapowiadany przez Kreml już od sierpnia 2022 roku; ponadto w lutym tego roku Rosja odmówiła Stanom Zjednoczonym inspekcji swojego arsenału jądrowego.

Rosja narusza przepisy traktatu New START

New START to podpisany w 2010 roku przez ówczesnych prezydentów Baracka Obamę i Dmitrija Miedwiediewa traktat o redukcji zbrojeń jądrowych między Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską. Porozumienie wygasa w 2026 roku i jak zaznaczył Putin, na razie nic nie wskazuje na to, by zostało przedłużone.

Traktat ogranicza liczbę rozmieszczonych głowic do 1550 w każdym kraju oraz liczbę rakiet i bombowców do 700 po każdej ze stron. Jednocześnie upoważnia do 18 inspekcji rocznie. W lutym Departament Stanu USA oznajmił, że Rosja narusza przepisy, uniemożliwiając USA inspekcję swojego arsenału jądrowego.

