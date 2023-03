Na początku tego roku dziewięć państw posiadających broń jądrową dysponowało łącznie ok. 12,5 tys. głowicami nuklearnymi, z czego ponad jest 9,5 tys. zdatnych do użytku przez wojsko - wynika z raportu "Nuclear Weapons Ban Monitor". Jak wskazano, liczba głowic zdatnych do użytku w ciągu ostatnich miesięcy zwiększyła się.

