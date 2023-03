David Jason dokonał szokującego odkrycia, że jest ojcem 52-letniej Abi Harris. Gwiazda serialu "Tylko głupcy i konie" nadrabia stracony czas wraz z powiększoną rodziną. - Powiedzieć, że to było zaskoczenie, gdy dowiedziałem się, że mam córkę sprzed lat, to mało powiedziane - oznajmił David Jason w rozmowie z "Mirror".

Wielka Brytania. David Jason po 52 latach odkrył, że ma córkę i wnuka

Aktor był zachwycony wiadomością o odnalezieniu córki, o której istnieniu nie miał dotąd pojęcia. Żona brytyjskiego aktora Lady Gill White i 22-letnia córka Sophie powitały Abi z otwartymi ramionami. Rodzina spędza wspólnie czas kiedy tylko jest w stanie. Spędzili część świąt Bożego Narodzenia w domu aktora w Ellesborough, gdzie grali w planszówki. 10-letni wnuk gwiazdy Charlie otrzymał zestaw elektroniczny Johna Lewisa. W wolnym czasie chłopiec pomaga dziadkowi w zbieraniu jajek i w warsztacie naprawiając razem z nim przedmioty. Aktor wprowadza chłopca w świat modeli rakiet, które odpala w pogodne dni.

- To, co mogą zrobić, to jak najlepiej wykorzystać swoje relacje oraz iść do przodu. I to jest ekscytujące - powiedział dziennikowi "Mirror" przyjaciel rodziny.

Widywali się wielokrotnie, zanim dowiedzieli się o pokrewieństwie

Związek Davida Jasona i matki Abi rozpoczął się na początku 1970 roku, kiedy aktor miał 30 lat. Para wystąpiła w Under Milk Wood Dylana Thomasa w londyńskim teatrze May Fair. Pozostawali w kontakcie, ponieważ posiadali wspólnych znajomych. Abi urodziła się w październiku tego samego roku i poszła w zawodowe ślady rodziców. Środowisko aktorskie spowodowało, że Abi i David widywali się czasami podczas przyjęć, jednakże obydwoje byli nieświadomi spokrewnienia.

Decydującym elementem okazał się nos aktora, który wydawał się Abi podobny do jej. Sytuacja ta dręczyła kobietę wiele lat, aż zdecydowała się napisać do Davida list z prośbą o test na ojcostwo. Mężczyzna zgodził się, po czym przypuszczenia Abi, że jest jej tatą, okazały się trafne. Kobieta twierdzi, że odkrywa swoją tożsamość razem z poznawaniem Davida. Z kolei aktor ze smutkiem przyznaje, że przytłacza go fakt straconych lat, kiedy byli rozdzieleni.