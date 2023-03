USA. Pracownik wodociągów oddał mocz do basenu. Obok znajdowała się toaleta [WIDEO]

57-letni Michael Mastin został zatrudniony przez lokalne władze do pracy przy uzdatnianiu wody w mieście Donaldsonville, w stanie Luizjana. Mężczyzna nie wypełniał jednak należycie swoich obowiązków, co opisał portal lawandcrime.com. Kamery zainstalowane w jego miejscu pracy zarejestrowały, jak Mastin oddawał mocz do wypełnionego wodą basenu, stanowiącego część infrastruktury miejskiej sieci wodociągowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Ekspert: Pod względem zasobów wodnych Polska jest jak Egipt

Pracownik wodociągów z Luizjany oddał mocz do basenu w miejscu pracy. Uchwyciły to kamery

Na nagraniu widać, jak 57-latek wychodzi z biura, zbliża się do kamery i usiłuje ustawić ją tak, aby kadr nie obejmował basenu z wodą. Następnie mężczyzna podchodzi do barierki, rozpina rozporek i oddaje mocz do zbiornika, kilkukrotnie spoglądając przy tym w kamerę, a następnie wraca do biura. Po około 30 sekundach ponownie podchodzi do kamery i przywraca jej pierwotne ustawienie.

Mężczyzna nie zrealizował skutecznie planu, który miał mu zapewnić możliwość bezkarnego załatwiania swych potrzeb fizjologicznych w sposób niezgodny z przepisami, ponieważ kamery uchwyciły całe zajście. Zachowanie mężczyzny było tym dziwniejsze, że w pobliżu basenu, do którego Mastin oddał mocz, znajdowała się toaleta. Teraz 57-latek będzie musiał ponieść konsekwencje swojego czynu.

Nie żyje mężczyzna, który hodował ponad 200 węży

USA. Pracownik wodociągów, który oddał mocz do basenu, odpowie za swoje postępowanie

Lokalne władze dowiedziały się o incydencie 22 marca i natychmiast wszczęły w tej sprawie dochodzenie. Gdy potwierdzono, że Mastin karygodnie złamał zasady obowiązujące w jego miejscu pracy, mężczyznę zwolniono. Mastinowi grozi także odpowiedzialność karna. 57-latek został aresztowany i oskarżony o zanieczyszczenie wody oraz uszkodzenie infrastruktury krytycznej.

USA. Petycja o usunięcie Biblii ze szkół. "Zabierzcie tę pornografię!"

Gdy sprawa Mastina ujrzała światło dzienne, postanowiono sprawdzić inne nagrania z monitoringu zamontowanego w stacji uzdatniania wody, którą obsługiwał mężczyzna. Okazało się, że w ciągu ostatniego miesiąca 57-latek jeszcze co najmniej jeden raz oddawał mocz do basenu. Starsze nagrania nie zostały zarchiwizowane. Mimo nieodpowiedzialnego zachowania pracownika wodociągów woda w Donaldsonville nadal jest zdatna do spożycia.