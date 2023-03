Dziennikarka Joylyn Bukovac relacjonowała na żywo atak z bronią w chrześcijańskiej szkole w Nashville w USA. Kobieta wyznała, że kiedy uczęszczała do ósmej klasy, sama przeżyła podobny koszmar. - To coś, co osobiście mnie dotyka - przyznała. Według statystyk opublikowanych przez "The Washington Post" w ciągu ostatnich 24 lat podobne doświadczenia dotknęły ponad 348 tys. uczniów szkół w Stanach Zjednoczonych.

