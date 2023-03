Południowoafrykański nadawca publiczny SABC poinformował, że skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności Thabo Bester prawdopodobnie uciekł z więzienia, choć dotychczas sądzono, że mężczyzna nie żyje. Badania DNA wykazały bowiem, że odnalezione w maju 2022 roku szczątki nie należały do "facebookowego gwałciciela", jak nazywano Bestera. Służby w RPA szukają teraz tego groźnego przestępcy.

Thabo Bester, czyli "facebookowy gwałciciel" skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności

Thabo Bester został w 2012 roku skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Mężczyzna dopuścił się szeregu ciężkich przestępstw, obejmujących gwałty, kradzieże i morderstwo. Ze względu na charakterystyczny modus operandi został nazwany "facebookowym gwałcicielem", ponieważ swoje ofiary zwabiał przy użyciu mediów społecznościowych. Udowodniono, że mężczyzna zabił co najmniej jedną kobietę, modelkę Nomfundo Tyhulu.

Bester odbywał karę w prywatnym więzieniu w miejscowości Bloemfontein. W maju 2022 roku znaleziono tam zwęglone ludzkie szczątki. Dotychczas sądzono, że należały one do "facebookowego gwałciciela". Na podstawie wyników badań DNA przekonano się jednak, że nie jest to prawdą.

RPA. Przestępca skazany na dożywocie miał sfingować swoją śmierć i uciec z więzienia

Badania wykazały, że szczątki nie należały do Thabo Bestera. Okazało się także, że na odnalezionych niemal rok temu zwłokach widnieją ślady uderzenia tępym narzędziem. To wszystko sprawia, że według służb więziennych i władz RPA "facebookowy gwałciciel" prawdopodobnie upozorował swoją śmierć i uciekł z więzienia. 25 marca południowoafrykańskie ministerstwo sprawiedliwości opublikowało oświadczenie, w którym zapewniono, że służby podejmą wszelkie niezbędne starania, aby wyjaśnić sprawę ucieczki Bestera.

CBS News zwraca uwagę, że historię Thabo Bestera można wpisać w szerszy kontekst problemów polityczno-społecznych w RPA. Dziennikarze podkreślili, że między październikiem a grudniem ubiegłego roku policja odnotowała ponad 12 tys. gwałtów w kraju. Zauważono również, że już w listopadzie ubiegłego roku pojawiały się doniesienia, że sprawa rzekomej śmierci "facebookowego gwałciciela" może mieć drugie dno. Lokalni dziennikarze podawali oficjalną wersję zdarzeń w wątpliwość, a niektóre kobiety twierdziły, że Bester nawiązał z nimi kontakt za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Publikowano również materiały wideo i zdjęcia, na których przestępca miał być widoczny. CBS News przywołało także treść oświadczenia Ruchu Bojowników o Wolność Gospodarczą, lewicowej partii opozycyjnej z RPA. Członkowie ugrupowania stwierdzili, że "ucieczka Bestera (...) jest świadectwem niekompetencji służby więziennej i systemowej korupcji w tym sektorze (działalności państwa - red.)".