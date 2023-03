Czeczenia, która wchodzi w skład Federacji Rosyjskiej, praktycznie od 2004 roku jest folwarkiem Ramzana Kadyrowa. Dzięki lojalności wobec Kremla i Władimira Putina, ma wolną rękę w sprawowaniu rządów, które opierają się głównie na represjach i nepotyzmie.

Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow mistrzem nepotyzmu. "Nic niezwykłego"

Anton Heraszczenko w poniedziałek (27 marca) opublikował nagranie, które mogłoby posłużyć jako przykład nadużywania władzy oraz faworyzowania członków rodziny i znajomych w filmach edukacyjnych. "Córka Kadyrowa [Khutmat Kadyrow - red.], która jest kuratorką służby zdrowia w Czeczenii, spotkała się z Ramzanem Kadyrowem (ojcem), aby zdać relację z wkładu Fundacji Achmata Kadyrowa (ojca Ramzana Kadyrowa) w opiekę zdrowotną w Czeczenii. Na czele fundacji stoi matka Ramzana Kadyrowa. Nic niezwykłego" - skomentował doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych.

65 proc. wysoko postawionych urzędników to znajomi

W 2018 roku dziennikarze rosyjskiej edycji BBC oszacowali, że spośród 158 wysoko postawionych urzędników w Czeczenii aż 30 proc. to krewni Ramzana Kadyrowa, 23 proc. to ludzie z jego miejscowości, kolejne 12 proc. to przyjaciele i ich krewni. Liczby jednak z roku na rok są coraz wyższe. W 2021 r. Ajszat, najstarsza córka przywódcy, została ministerką kultury. Z kolei dwie inne córki piastują mniej ważne stanowiska w administracji rządowej.

"Komu ufam, tego mianuję"

Przywódca Czeczeni wielokrotnie odpierał zarzuty nepotyzmu. W lutym 2022 roku zapowiedział powołanie swojego 26-letniego bratanka Chamzata Kadyrowa na stanowisko ministra własności i stosunków ziemskich, co spotkało się z krytyką ekspertów. - Komu ufam, tego mianuję. Ważny jest dla mnie rezultat i poświęcenie, a nie to, co powie jakiś politolog - skomentował wówczas Kadyrow, zapewniając, że wymagania wobec jego bliskich są dziesięciokrotnie większe.