W poniedziałek po godz. 10:00 czasu lokalnego do chrześcijańskiej szkoły w Nashville (stan Tennessee) wtargnęła uzbrojona kobieta. 28-latka - pierwotnie wzięta za nastolatkę - otworzyła ogień. Strzelanina trwała 14 min - o godz. 10:13 policja otrzymała pierwszy telefon z informacją o zdarzeniu. Przybyli na miejsce funkcjonariusze usłyszeli strzały na drugim piętrze budynku. Tam też namierzyli i zastrzelili napastniczkę. Zginęło troje dzieci w wieku 9 lat i troje dorosłych (w wieku 60 i 61 lat)

Motywy kobiety nie są jeszcze znane. Wiadomo jednak, że atak był dokładnie zaplanowany. Policja poinformowała, że w przeszłości Audrey Hale uczęszczała do tej placówki.

Strzelanina w chrześcijańskiej szkole w USA. Policja publikuje nagranie

Policja udostępniła nagranie z monitoringu. Widać na nich, jak 28-letnia Audrey Hale podjeżdża pod szkołę autem. Przejeżdża obok placu zabaw, na którym bawią się dzieci. Następnie strzela w drzwi (według wcześniejszych informacji było to boczne wejście), tym samym wybija w nich szyby i wchodzi do budynku. Dalej można zobaczyć, jak uzbrojona w dwa karabiny szturmowe i pistolet kobieta chodzi po szkole i wchodzi do różnych pomieszczeń.

Nagranie ze szkoły i zdjęcia broni, którą miała przy sobie 28-latka, można obejrzeć poniżej:

Policja również poinformowała, że skonfiskowała broń z domu napastniczki.

W Covenant School w Nashville znajduje się oddział przedszkolny i klasy 1-6, dlatego też uczęszczają tam dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

