Strzelanina w chrześcijańskiej szkole w Nashville. Co najmniej sześć ofiar. Zaatakowała kobieta

Do strzelaniny doszło w chrześcijańskiej Covenant School, do której uczęszczają dzieci w wieku od 3 (oddział przedszkolny) do 11-12 lat (6 klasa). Według wstępnych ustaleń nie żyje sześć osób, w tym troje dzieci i jest wielu rannych.

Policja pierwotnie informowała, że napastniczką była kobieta, według oceny funkcjonariuszy - nastolatka. Po jakimś czasie podano jednak, że miała 28-lat. Jej tożsamość na razie nie jest znana. Napastniczka była uzbrojona w dwa karabinki i pistolet.

O 10:13 dziewczyna weszła do szkoły bocznym wejściem i otworzyła ogień. Przybyła na miejsce policja usłyszała strzały na drugim piętrze szkoły i tam namierzyła i zastrzeliła napastniczkę. Od pierwszego zgłoszenia na numer alarmowy minęło 14 minut.

Straż pożarna w Nashville za pośrednictwem Twittera potwierdziła, że jest "wielu rannych". Dotychczas nie są znane bardziej szczegółowe informacje na temat stanu rannych i ich dokładnej liczby.

Rodzice czekają na swoje dzieci

Urzędnicy informowali, że dzieci będą przywożone w bezpieczne miejsce szkolnymi autobusami wraz z nauczycielami. Rodzice ustawili się w kolejce w sanktuarium Kościoła Baptystów w Woodmont, aby przekazać policji imiona i nazwiska swoich dzieci. Na miejscu jest wiceburmistrz Jim Shulman - podaje portal tennessean.com.

Kobiety rzadko są sprawczyniami strzelanin

Jak zauważa NBC News, kobiety w USA rzadko są odpowiedzialne za masowe strzelaniny. Stacja zdołała naliczyć 17 sprawczyń takich zbrodni od 1979 roku. W siedmiu przypadkach były to ataki na szkoły.

Ostatnią sprawczynią strzelaniny była szóstoklasistka, która w maju 2021 roku wyjęła w szkole pistolet z plecaka i strzeliła do dwójki uczniów i dozorcy. Broń odebrała jej nauczycielka.

Jak dotąd w tym roku w USA doszło do trzech strzelanin w szkołach. Zginęło w nich dziewięć osób. W 2022 roku 29 osób zginęło w siedmiu strzelaninach w szkole.

