25 marca Orlando Bloom rozpoczął trzydniową wizytę w Ukrainie. Aktor odwiedził Kijów, Irpień (obwód kijowski) oraz Demidów (obwód lwowski). Ambasador Dobrej Woli UNICEF spotkał się z ukraińskimi dziećmi i ich rodzinami. "Przybyłem dziś do Ukrainy po raz pierwszy od 2016 roku. Nigdy bym się nie spodziewał, że wojna rozpocznie się w tym kraju" - napisał Bloom w mediach społecznościowych.



Orlando Bloom, przedstawiciel Dobrej Woli UNICEF, odwiedził Ukrainę

Aktor Orlando Bloom, znany m.in. z filmów "Piraci z Karaibów" czy "Władca Pierścieni", od 2009 roku jest ambasadorem Dobrej Woli organizacji dziecięcej ONZ UNICEF. Angażuje się również w pomoc humanitarną. W 2022 roku spotkał się z ukraińskimi uchodźcami w Mołdawii. Podczas podróży Bloom odwiedził miasto Irpień, które bardzo ucierpiało na początku wojny. Przy wsparciu UNICEF piwnica jednej ze szkół została przekształcona w schron przeciwbombowy, aby zapewnić dzieciom bezpieczną przestrzeń do kontynuowania nauki, gdy zabrzmią syreny przeciwlotnicze - informuje UNICEF.

Bloom odwiedził również ośrodki Spilno w Irpieniu i Kijowie, które powstały dzięki działaniom UNICEF-u. To tam dzieci mogą się wspólnie uczyć i bawić. Jest tam również zapewnione wsparcie psychologiczne oraz badania lekarskie. "Spilno to po ukraińsku 'razem', a takich ośrodków jest tu ponad 180. Ten, który dziś odwiedziłem, został zbudowany głęboko w metrze, aby zapewnić im bezpieczeństwo. Przez kilka godzin każdego dnia rodzice mogą podrzucić swoje małe dzieci i dać im poczucie normalności, zabawy, możliwości po prostu bycia dziećmi" - napisał Bloom na Instagramie.

"W 2022 roku ponad 500 tys. dzieci i ich opiekunów odwiedziło 180 Spilno Spotów w Ukrainie" - przekazuje UNICEF. - W chaosie i niepewności wojny wspieranie edukacji dzieci jest niezbędnym narzędziem ochrony ich zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia w perspektywie długoterminowej. Jest to szczególnie ważne we wczesnych latach, kiedy dzieci rozwijają umiejętności uczenia się i emocje, których potrzebują, aby w pełni wykorzystać swój potencjał - powiedział Bloom, cytowany przez UNICEF. "Tysiące szkół na Ukrainie zostało uszkodzonych lub całkowicie zniszczonych. Prawie 2,7 miliona ukraińskich uczniów jest zmuszonych do nauki online lub w trybie mieszanym" - napisał Bloom w mediach społecznościowych.

Orlando Bloom spotkał się również z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. "Podczas spotkania dyskutowaliśmy o projektach pomocy humanitarnej, kwestiach odbudowy, ukierunkowanych na interesy dzieci. UNICEF i nasze drużyny będą pracować w kilku kierunkach, przybliżą zwycięstwo i przywrócą dzieciom z Ukrainy szczęśliwe dzieciństwo" - napisał Zełenski w mediach społecznościowych.

Wojna w Ukrainie. UNICEF pomaga obywatelom Ukrainy. "Dzieci zmagają się z depresją i lękiem"

Według szacunków UNICEF, od eskalacji wojny na pełną skalę, w Ukrainie 1,5 miliona dzieci jest zagrożonych depresją, nieustannym lękiem i innymi schorzeniami psychicznymi. Mają one długoterminowe konsekwencje dla ich zdrowia fizycznego i psychicznego. UNICEF od początku wojny zapewnił ukraińskim rodzinom opiekę zdrowotną, edukację, wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego i psychospołecznego, a także wyżywienie oraz niezbędne urządzenia sanitarne. "Ponieważ działania wojenne trwają nieprzerwanie, a potrzeby wciąż rosną, UNICEF kontynuuje dostarczanie pomocy dzieciom na Ukrainie i w krajach sąsiednich i potrzebuje 1,05 miliarda dolarów na zaspokojenie rosnących potrzeb 9,4 miliona ludzi, w tym 4 milionów dzieci, które pozostają głęboko dotknięte wojną w Ukrainie" - podaje UNICEF.