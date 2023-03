Wyciekła rozmowa rosyjskich bogaczy: "Karaluchy!". Mówią, jaki los spotka Putina

Zobacz wideo PO wygra sama wybory? Tusk: Proszę pytać tych, co nie wyciągają wniosków z poparcia 7-6 proc.

W sieci pojawiło się nagranie rzekomej rozmowy pomiędzy producentem muzycznym Iosifem Prigożynem oraz z miliarderem i byłym politykiem Farhadem Achmedowem. Mieli oni dyskutować o wojnie w Ukrainie, a także o Władimirze Putinie i jego świcie.

"Zachowują się jak królowie, jak pie***eni bogowie". Rosyjscy bogacze o losie Putina

Mężczyzna, który ma być Iosifem Prigożynem, mówił o spisku przeciwko ministrowi obrony Siergiejowi Szojgu. Jak podkreśla, "Igor Iwanowicz" (prawdopodobnie chodzi o Sieczina, dyrektora Rosnieftu - podaje Meduza), "Zołotow" (Wiktor, szef Rosgwardii) oraz "Siergiej Wiktorowicz" (może chodzić o Siergieja Czemezowa, szefa Rostecu) mieli zjednoczyć się przeciwko szefowi rosyjskiego MON.

- Nazywają go głupkiem, oczywiście za jego plecami. Mają za zadanie go zniszczyć, do cholery. [...] To najgłupsi ludzie. Moja opinia jest prosta: zachowują się jak królowie, jak pie***eni bogowie. Nic dobrego o nich nie mogę powiedzieć. To szumowiny, do cholery - podkreślił. Farhad Achmedow miał stwierdzić z kolei, że Władimir Putin specjalnie skonfliktował współpracowników. - Tylko po to, żeby się uratować. [...] On się nie uratuje, jest odpowiedzialny za wszystko. Mamy republikę, federację, kraj prezydencki. Za to wszystko odpowie prezydent - powiedział.

- [Rosyjskie władze] roz***ały nas, nasze dzieci, ich przyszłość, ich los - zaznaczył Achmedow, na co Prigożyn miał mu odpowiedzieć: "Szczerze mówiąc, oczywiście są przestępcami, k***a". Następnie dodał, że władze Rosji "przegrały z Kwartałem-95", czyli kabaretem Wołodymyra Zełenskiego, a "Putin sam się w to wpakował".

- Oszukali wszystkich, k***a. Po prostu szumowiny, szumowiny, do cholery. I przelewają krew niewinnych ludzi, k***a - powiedział. Prigożyn odparł: "Zabrali krajowi przyszłość". - Miałem tu dwie nianie z dziećmi. [...] Płaczą od rana do wieczora - ich dzieci tam [na froncie, w Ukrainie - red.] są. Nie wiem, przeżyją, nie przeżyją, o co walczą, po cholerę oni tam są? Tak mi mówią, wiesz, takie proste Rosjanki, "Zaatakują nas, same pójdziemy na wojnę" - zaznaczył Achmedow i podkreślił, że cała sytuacja "niestety potrwa długo". - To są karaluchy, k***a, w szklance, już się żrą. [...] Zniszczą jednego, potem pożrą się nawzajem, złapią się za gardła - powiedział i nazwał Władimira Putina "szatanem", który "ma wszystko w d***e". - Zarówno ten, jak i drugi [prawdopodobnie chodzi o Dmitrija Miedwiediewa - red.] cieszą się złą sławą - podkreślił, dodając, że to "liliputy", których "wszyscy nienawidzą". - Będzie faszyzm, będzie dyktatura wojskowa. Widzisz, tutaj wszystko się kończy - dodał.

Portal Mediazona podaje, że w całej rozmowie słowo "k***a" pada 157 razy. Z kolei RBC-Ukraine po przeanalizowaniu nagrania przekazała, że nagranie powstało w styczniu tego roku. Do sieci trafiło na początku marca, jednak dopiero kilka dni temu wychwyciły je ukraińskie media.

Prigożyn się tłumaczy i zmienia wersje

Iosif Prigożyn najpierw stwierdził, że nagranie zostało wygenerowane przez "sieci neuronowe". - Dzisiejsze technologie pozwalają sfałszować nie tylko głos, ale i rozmowę - powiedział, dodając, że w internecie można "zdyskredytować każdą osobę".

Potem rosyjski producent zaznaczył, że "nagranie jest kompilacją wypowiedzianych fraz i tych, które zostały wygenerowane i nigdy nie padły". Prigożyn unikał jednak bezpośredniej odpowiedzi na pytanie, czy jest to autentyczny zapis, czy sfałszowany. Stwierdził, że "dokładnie nie pamięta" tej rozmowy.

