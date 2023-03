Władimir Putin zapowiedział w kanale informacyjnym Rossija 24, że na terytorium Białorusi zostanie rozmieszczona taktyczna broń jądrowa - przekazała 25 marca agencja informacyjna TASS. Prezydent Rosji poinformował, że Białoruś otrzymała m.in. 10 samolotów, które będą transportować pociski jądrowe. Do 1 lipca br. zostaną zbudowane specjalne magazyny, aby przechowywać tę broń. "Takie intencje nie mogą nie budzić szczególnego zaniepokojenia całej społeczności międzynarodowej" - podkreśla ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy.



Ukraina zareagowała na zapowiedź Rosji o rozmieszczeniu taktycznej broni jądrowej w Białorusi

Według ukraińskiego ministerstwa oświadczenie Władimira Putina dotyczące rozmieszczenia broni jądrowej jest "kolejnym prowokacyjnym krokiem zbrodniczego reżimu Putina, podważającym podstawowe zasady układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, architektury rozbrojenia jądrowego i całego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego". Dodano również, że "takie intencje nie mogą nie budzić szczególnego zaniepokojenia całej społeczności międzynarodowej, ponieważ Rosja wygłasza takie oświadczenia w warunkach kontynuacji niesprowokowanej agresywnej wojny z Ukrainą" - przekazało ukraińskie ministerstwo.



Ukraina zaapelowała do białoruskich władz o "uniemożliwienie realizacji zbrodniczych celów związanych z rozmieszczeniem broni jądrowej na terytorium Białorusi wbrew jej zobowiązaniom, wynikającym z układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, co jeszcze bardziej uczyni z tego kraju zakładnika Kremla". Ukraińskie ministerstwo zwróciło się również do "krajów Grupy Siedmiu i Unii Europejskiej o zaalarmowanie władz białoruskich o daleko idących konsekwencjach dla Białorusi, jeśli zgodzi się ona na przyjęcie taktycznej broni jądrowej z Rosji na swoim terytorium".

Władimir Putin straszy bronią nuklearną. Ukraina domaga się nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ

W związku z zapowiedziami rosyjskiego prezydenta "Ukraina oczekuje skutecznych działań przeciwdziałających szantażowi nuklearnemu Kremla ze strony Wielkiej Brytanii, Chin, USA i Francji, w szczególności jako stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, na których spoczywa główna odpowiedzialność za zapobieganie zagrożeniom agresją z użyciem broni nuklearnej" - przekazało ukraińskie ministerstwo. Ukraina domaga się również "natychmiastowego zwołania w tym celu nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ".

Ukraina wezwała też "członków społeczności światowej do zajęcia zdecydowanego stanowiska i zdecydowanego odrzucenia kolejnych prowokacji nuklearnych ze strony zbrodniczego reżimu Putina". "Rosja po raz kolejny potwierdza swoją chroniczną niezdolność do bycia odpowiedzialnym posiadaczem broni jądrowej jako środka odstraszania i zapobiegania wojnie, a nie jako narzędzia gróźb i zastraszania. Świat musi się zjednoczyć przeciwko temu, kto zagraża przyszłości ludzkiej cywilizacji" - przekazały ukraińskie władze.

Putin zapowiada, że Rosja rozmieści taktyczną broń jądrową na Białorusi

Według amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW) zapowiedź Putina dotycząca rozmieszczenia taktycznej broni nuklearnej w Białorusi nie wpłynie na zwiększenie ryzyka wywołania wojny nuklearnej. Rosyjski prezydent próbuje jedynie wykorzystać zachodnie obawy przed eskalacją nuklearną. "Putin może dążyć do rozmieszczenia taktycznej lub strategicznej broni nuklearnej na Białorusi w ramach szerszych wysiłków na rzecz pogłębienia rosyjskiej kontroli nad Białorusią" - informuje ISW.