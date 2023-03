Finlandia. Poseł zaatakowany na stacji metra. "Mówił, że chciałby mnie wepchnąć pod pociąg"

Do ataku na finlandzkiego polityka doszło w sobotę (25 marca) na helsińskiej stacji metra. Poseł prowadził w mieście kampanię przed wyborami parlamentarnymi przypadającymi na 2 kwietnia bieżącego roku. Zdaniem poszkodowanego zachowanie napastnika wskazuje na motyw polityczny. Pobicie Zyskowicza zostało oficjalnie potępione przez wielu członków finlandzkiego środowiska politycznego.

Pobicie Bena Zyskowicza. Napastnik groził mu śmiercią

Ben Zyskowicz zasiada w fińskim parlamencie od ponad 40 lat i jest jednym z aktywniej działających fińskich przedstawicieli społeczności żydowskiej. Do przebywającego w sobotę na stacji metra w Helsinkach posła podszedł nagle człowiek wyglądający na około 30-40 lat. Pomiędzy mężczyznami doszło do ostrej wymiany zdań, w której napastnik obwinił rozmówcę o decyzję Finlandii, która ubiega się o przystąpienie do NATO. W stronę polityka padły również antysemickie obelgi.

- Atak był wyraźnie z powodów politycznych. Ten człowiek rozpoznał mnie; wyzywał za NATO i za żydostwo; mówił, że chciałby mnie wepchnąć pod pociąg - relacjonował Zyskowicz w rozmowie z lokalnym dziennikiem "Helsingin Sanomat". Kłótnia szybko przerodziła się w bójkę, w wyniku której polityk został uderzony w twarz i powalony na ziemię. Napastnik został zatrzymany przez policję. Atak na deputowanego Koalicji narodowej potępiło wielu polityków, w tym prezydent Finlandii Sauli Niinisto.

Atak na deputowanego Koalicji Narodowej. To w Finlandii rzadkość

Przemoc polityczna jest w Finlandii niezwykle rzadko spotykana. Tamtejsi politycy przemieszczają się komunikacją miejską, korzystają z ogólnodostępnych kawiarni czy lokali usługowych w trakcie kampanii bez towarzyszących im ochroniarzy. Z usług ochrony korzystają jedynie głowa państwa i minister.