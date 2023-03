ISW: Putin chciał rozmieścić broń atomową na Białorusi jeszcze przed inwazją na Ukrainę

Przywódca białoruskiego reżimu, Alaksandr Łukaszenko proponował Rosji rozmieszczenie broni jądrowej na terytorium Białorusi już w listopadzie 2021 roku, a w lutym ubiegłego roku Białoruś anulowała konstytucyjną klauzulę ustanawiającą neutralny status Białorusi.

W styczniu i lutym 2022 eksperci ISW (Institute of the Study of War) przewidywali, że Putin może dążyć do rozmieszczenia taktycznej lub strategicznej broni nuklearnej na Białorusi w ramach szerszych wysiłków na rzecz pogłębienia rosyjskiej kontroli nad Mińskiem.

Rosyjski prezydent prawdopodobnie powstrzymał się od rozmieszczenia broni na początku inwazji na Ukrainę, aby zachować możliwość takiego manewru w ramach przyszłej rosyjskiej operacji informacyjnej mającej na celu manipulowanie Zachodem.

W sobotę Władimir Putin rzekomo podjął decyzję o rozmieszczeniu broni nuklearnej na Białorusi na prośbę Łukaszenki. Poinformowano, że Federacja Rosyjska nie przekaże Białorusi taktycznej broni jądrowej, ale rozmieści ją i przeszkoli wojsko. Międzynarodowa Kampania na rzecz Zakazu Broni Jądrowej (ICAN) potępiła oświadczenie rosyjskiego dyktatora.

Departament obrony USA: Nie widzimy oznak, że Rosja szykuje się do użycia broni jądrowej

Departament Obrony USA przekazał, że nie widzi żadnych oznak, iż Rosja przygotowuje się do użycia broni jądrowej. To reakcja na groźbę Władimira Putina, że rozmieści taktyczną broń nuklearną na Białorusi. W wywiadzie dla telewizji Rossija 24, rosyjski dyktator powiedział, że rozmawiał z Aleksandrem Łukaszenką i zawarł z Mińskiem porozumienie w tej sprawie.

Widzieliśmy doniesienia o planach Rosji i nadal będziemy monitorować tę sytuację. Nie widzimy jednak powodu, aby korygować naszą własną strategię w kwestii broni nuklearnej ani żadnych oznak, że Rosja przygotowuje się do użycia broni jądrowej

- napisano w komunikacie amerykańskiego Departamentu Obrony.

Zapewniono także o zaangażowaniu w zbiorową obronę NATO.

Władimir Putin mówił w wywiadzie, że rozmieszczenie taktycznej broni nuklearnej na Białorusi nie będzie naruszeniem układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Dodał, że "amerykańska broń nuklearna już jest rozmieszczona na terytoriach ich europejskich sojuszników".