Zuchwała "napaść" dzików na włoską restaurację. Polacy nie mogli inaczej zareagować [WIDEO]

Wideo przedstawiające wizytę dzików w jednej z restauracji położonych w porcie Santa Margherita Ligure na północy Włoch zostało udostępnione na Facebooku. Zamieszczony przez użytkownika Adriano Bena Da Corte materiał przedstawia dwa dorosłe osobniki w towarzystwie stadka młodych poszukujących pożywienia. Na nagraniu słychać polskie słowa.

REKLAMA

Zobacz wideo Dziki, gronostaje, lisy i łosie po wypadkach znalazły opiekę w tym niezwykłym ośrodku

Wizyta dzików w restauracji na północy Włoch. Zwierzęta próbowały ukraść jedzenie ze stołu

Do nietypowego spotkania doszło we czwartek (23 marca) około godziny 20 w restauracji L'Altro Eden, usytuowanej w porcie Santa Margherita Ligure w północnej części Włoch. Jak wynika z opisu wrzuconego do sieci nagrania, dziki za cel obrały sobie stolik zajmowany przez obcokrajowców. Dwa dorosłe osobniki oraz grupka podążających za nimi młodych zmusiły klientów do wstania z krzeseł po tym, jak próbowały zagarnąć część jedzenia znajdującego się na stole.

Najpierw jeden z warchlaków obwąchiwał dostępne w jego zasięgu potrawy. Chwilę później drugi z dzików spróbował zabrać pożywienie ze sobą, ściągając przy tym zastawę i obrus. Na nagraniu w tle słychać polskie słowa, w tym przekleństwa, co sugeruje, że ofiarami "napaści" padli nasi też rodacy. Wideo przedstawiające śmiałe poczynania zwierząt można jednak łatwo wytłumaczyć - dziki zamieszkują okolice pobliskiej góry Portofino, skąd schodzą na plażę w tej części Ligurii.

Kraków. Dziki atakują mieszkańców. "Nie możemy wyjść z domu"

Dziki w mieście powszechnym problemem w Polsce. Internet obiegają nagrania ze spotkań

Problem dzików zapuszczających się w rejony zabudowane jest obecny również w Polsce. Internauci prześcigają się w zamieszczaniu kolejnych nagrań, na których widać całe stada. Niektóre spotkania kończą się atakiem ze strony dzikich zwierząt, które ranią zarówno ludzi, jak i ich pupili. Z dużą ilością dzików niszczących zieleń i wyjadających odpadki z koszy na śmieci borykają się południowe rejony Krakowa, ale i m.in. Olsztyn, Toruń czy Gdynia.