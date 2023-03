Bali. Polacy jedli na plaży pomimo zakazu. Zamiast wakacji czeka ich deportacja

Do zdarzenia z udziałem dwójki Polaków doszło w środę 22 marca, podczas Nyepi. W trakcie indonezyjskiego święta nikomu nie wolno przebywać na zewnątrz, a tym bardziej spożywać posiłków w miejscach publicznych. Para jednak nie tylko nie dostosowała się do obowiązujących zakazów, ale wdała się także w kłótnie z miejscowymi strażnikami patrolującymi okolicę. W rezultacie 39-letni mężczyzna i 24-latka decyzją władz zostaną deportowani do Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Atrakcja i tortury. Słonie cierpią dla turystów

Bali. Para Polaków złamała lokalne zakazy

Na dwójkę Polaków strażnicy natknęli się około 9:30 rano. Po upomnieniu pary, że z powodu święta nikt nie powinien przebywać na zewnątrz, pomiędzy jednym ze strażników a 39-latkiem wywiązała się kłótnia. Nagranie ze zdarzenia zostało opublikowane w mediach społecznościowych. Na filmie słychać, jak turysta zarzuca strażnikom, że skoro nikt nie powinien przebywać w miejscu publicznym, to strażników również nie powinno tam być. Sprawa została zgłoszona lokalnej policji.

Irlandia deportowała 10 Polaków. "Stanowili zagrożenie dla społeczności"

Władze zadecydowały o deportacji polskich turystów

Rzecznik balijskiej policji Stefanus Satake Bayu Setianto poinformował, że po otrzymaniu zawiadomienia para Polaków została natychmiast zabrana na komisariat tamtejszej policji. - Turyści twierdzili, że wiedzieli, że to Nuepi, ale przekonywali, że ich aktywność na plaży w żaden sposób nie zakłócała obchodów święta - powiedział rzecznik w rozmowie z "The Jakarta Post". W rozmowie z funkcjonariuszami para powiedziała, że Bali jest jedynie ich punktem przesiadkowym i dalej planują udać się do Australii. Na nic jednak zdały się ich tłumaczenia. Za naruszenie przepisów imigracyjnych, w porozumieniu z polskim konsulatem, władze podjęły decyzję o deportacji turystów do Polski.

Wściekła Rosjanka odgryzła palec turystce na plaży w Tajlandii

W trakcie Nyepi zakazy obowiązują także turystów

Nyepi wyznacza Nowy Rok Księżycowy Caka. Święto inaczej zwane jest Dniem Ciszy. Poprzedzają je huczne zabawy i uroczystości, które uspokajają się wraz z nadejściem 22 marca. W trakcie Nyepi mieszkańcy zobowiązani są do powstrzymania się od wszelkich form rozrywki, a nawet z przebywania w miejscach publicznych. Po ulicach nie mogą poruszać się żadne pojazdy, oprócz samochodów służb ratunkowych. Światła są wyłączane w nocy, z wyjątkiem takich obiektów publicznych, jak szpitale, czy posterunki policji. Również turyści muszą ograniczyć się jedynie do przebywania w kompleksach hotelowych. Wszystkie sklepy, biura, kawiarnie, bary, restauracje i inne miejsca publiczne są tego dnia zamknięte.