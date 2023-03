Jewgienij Prigożyn, właściciel Grupy Wagnera, publicznie obalił narrację Kremla. Słusznie stwierdził, że Rosja walczy "wyłącznie z Ukraińcami" wyposażonymi w sprzęt dostarczony przez NATO, a nie - jak twierdzą propagandyści - z Sojuszem Północnoantlantyckim i "nazistami".

3

By Government of the Russian Federation, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=98211183