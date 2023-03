Państwa nordyckie łączą siły w lotnictwie. Utworzą wspólną obronę przestrzeni powietrznej

Dania, Norwegia, Szwecja i Finlandia porozumiały się co do utworzenia wspólnej obrony przestrzeni powietrznej nad Skandynawią. Współpraca ma doprowadzić do tego, aby Dania, Norwegia, Szwecja i Finlandia dysponowały faktycznie jednym lotnictwem. Składać się na nie będzie około 300 samolotów.

