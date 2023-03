Wiadomo, jaka suma popłynie do Polski z Japonii. Duże pieniądze w ramach "specjalnej pomocy"

Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska czeka jeszcze na informacje od strony japońskiej w sprawie ostatecznej wysokości tego wsparcia. Wyraził przekonanie, że będzie to co najmniej 100 milionów dolarów, może więcej, ale w różnych projektach.

REKLAMA

- Jesteśmy w kontakcie bezpośrednim w związku z pomocą dla Ukrainy. Japonia ze względu na swoje ograniczenia konstytucyjne nie może bezpośrednio przekazywać broni na Ukrainę. Rozmawiałem o tym właśnie z premierem Japonii, aby w szerokim zakresie pomagać Ukrainie w tej walce z Rosją - powiedział szef polskiego rządu.

Japoński premier z wyjątkowym prezentem dla Polaków. Obietnica pieniędzy

Na szczycie Rady Europejskiej przywódcy uzgodnili, że w najbliższych tygodniach Polska otrzyma z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju około 300 milionów euro. Środki te posłużą na uzupełnienie braków w obronności wynikłych po wysyłaniu uzbrojenia na Ukrainę.

Japonia przyzna Polsce oficjalną pomoc rozwojową

Japonia przyzna Polsce specjalny status jako odbiorcy tzw. specjalnej pomocy rozwojowej. Chodzi o różnego rodzaju nowe inicjatywy mające na celu wsparcie rozwoju gospodarczego.

Przyznanie specjalnego statusu ma szczególny charakter, bo Polska jako kraj intensywnie rozwijający się, nie otrzymywała do tej pory pomocy. W praktyce przełoży się to na zwiększenie liczby projektów wspieranych w Polsce przez japońskie władze.

"Twórca eunuchów" przed sądem. Przeprwadzał "ekstremalne modyfikacje ciała"

Japoński premier podkreślił, że obecnie w naszym kraju działa ponad 350 firm. Zapewnił, że zależy mu na dalszym zacieśnianiu współpracy. Jako przykład podał wysokotemperaturowe reaktory chłodzone gazem oraz technologie związane z wodorem.

Jak wyjaśnia rząd w specjalnym komunikacie, pomoc rozwojowa to termin, który obejmuje wiele form wsparcia udzielanego przez państwa rozwinięte państwom rozwijającym się. Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ang. Official Development Assistance – ODA), to darowizny i pożyczki przekazywane przez instytucje rządowe lub organizacje międzynarodowe, mające na celu wsparcie rozwoju gospodarczego i dobrobytu w krajach rozwijających się.