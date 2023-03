Londyn. "Twórca eunuchów" przed sądem. Grupa przeprowadzała "ekstremalne modyfikacje ciała"

Brytyjska policja przekazała w oświadczeniu, że zarzuty postawiono dziewięciu mężczyznom w związku z przestępstwami, jakich mieli się oni dopuszczać między 1 stycznia 2016 roku a 1 stycznia 2022 roku. Sześć osób zatrzymano 22 marca i przedstawiono im już oficjalne zarzuty. Pozostała trójka także usłyszała już oskarżenia. Ich proces rozpocznie się 19 kwietnia - informuje BBC.

Jak podaje BBC, grupie przewodził 45-letni Marius Gustavson, któremu zarzuca się popełnienie 29 przestępstw polegających na ekstremalnych modyfikacjach ciała, usuwaniu części ciała i handlu nimi, a także zamieszczaniu za opłatą filmów, na których zarejestrowane zostały powyższe działania na stworzonej przez siebie stronie internetowej o nazwie "Twórca Eunuchów".

Marius Gustavson doprowadził do ciężkich obrażeń ciała

Z ustaleń śledczych wynika, że Marius Gustavson miał doprowadzić do powstania ciężkich obrażeń ciała u pięciu osób. Chodzi m.in. o usunięcie innym mężczyznom prącia i uszkodzenie jąder, a także zamrożenie własnej nogi do stanu, w którym wymagała ona amputacji. Był również w posiadaniu treści o charakterze przestępczym.

Przestępstwa, jakich mieli się dopuścić oskarżeni, miały przynieść im około 200 tysięcy funtów zysku, czyli w przeliczeniu równowartość około miliona złotych. Ani policja, ani brytyjskie media nie precyzują, kto jest stroną pozywającą w sprawie.

