Rosja sięga po czołgi T-54, pamiętające czasy II wojny światowej. "Starsze niż Putin"

Niezależny rosyjski projekt Conflict Intelligence Team opublikował we wtorek (21 marca) na swojej stronie zdjęcia rosyjskiego pociągu przewożącego czołgi. "Zidentyfikowaliśmy pojazdy jako czołgi serii T-54/55 z czasów radzieckich" - napisano.

Rosja. Czołgi z czasów II wojny światowej zmierzają na front?

Zespół poinformował także, że czołgi T54 i T55 są zabierane z cmentarzyska czołgów na Dalekim Wschodzie. Jak czytamy, według CIT transport miał wyjechać z miasta Arsenjew w Kraju Nadmorskim na Dalekim Wschodzie Rosji, w którym mieści się Centralna Baza Remonotowo-Magazynowa Czołgów, i kierować się na zachód kraju. Miałby to być pierwszy odnotowany przypadek wycofywania T-54/55 z magazynów.

O ile CIT zakłada, że czołgi mogą być wykorzystywane zarówno na froncie w Ukrainie, jak i zostać wysłane do Syrii, ukraiński dziennikarz i bloger Denis Kazanski nie ma wątpliwości, w jakim celu maszyny zostaną użyte. "Są oczywiście wycofywane (...) w celu przekazania do Ukrainy. Są to czołgi wyprodukowane pod koniec 1940 i na początku 1950 roku. Starsze niż Putin" - zauważył.

"Daily Mail" uważa natomiast, że nagrania ukazujące transport czołgów z czasów II wojny światowej sugerują, że Putin "jest zmuszony do głębokiego kopania w swoich rezerwach", by być w stanie kontynuować inwazję.





Putin sięga po czołgi starsze od niego samego

"Najwcześniejsze czołgi serii T-54 zostały przyjęte przez Armię Radziecką w połowie 1940 roku, a seria T-55 weszła do służby w 1958 roku. Nawet przestarzały czołg jest bardziej użyteczny niż brak czołgu, ale uważamy brak dalmierzy i komputerów balistycznych (nie wspominając o systemach kierowania ogniem) za kluczowe wady tych serii"- skomentował CIT, wspominając także o " prymitywnych celownikach i gorszym systemie stabilizacji działa".

Zdaniem euroradio.fm czołgi prawdopodobnie nigdy nie były wykorzystywane w walce, a jedynie pokazywano je na paradach wojskowych i w muzeach. Portal zwraca także uwagę, że T-54 i T-55 są łatwiejsze do opanowania przez rekrutów. - Nowoczesne czołgi z rodzin T-72, T-80 i T-90 są zbyt skomplikowane, aby powierzać je ludziom, którzy będą mieli stosunkowo mało czasu na naukę jazdy i strzelania - stwierdził cytowany przez portal korespondent BBC Pawel Aksjonow.

