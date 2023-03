Zacharowa zbulwersowana po wizycie księcia Williama w Polsce. "Ciekawe czy przywiózł pociski"

Maria Zacharowa odniosła się do wizyty księcia Williama w Polsce. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ skomentowała to wydarzenie typowo dla linii propagandowej Kremla. "To całkowicie usuwa wszelkie wątpliwości, jeśli ktoś je miał, czy Wielka Brytania i Polska są stronami zaangażowanymi w konflikt w Ukrainie" - napisała na Telegramie.

