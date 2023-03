USA przeprowadziły naloty na proirańskie siły w Syrii. To odwet za atak irańskiego drona

Według Pentagonu atak na amerykański obiekt w pobliżu miejscowości Hasakah w Syrii został przeprowadzony za pomocą wyprodukowanego w Iranie bezzałogowego pojazdu latającego. W jego wyniku zginął jeden pracownik cywilny, a inny został ranny. Rannych zostało także 5 żołnierzy.

Na polecenie prezydenta Bidena upoważniłem siły Centralnego Dowództwa USA do przeprowadzenia precyzyjnych nalotów we wschodniej Syrii na obiekty wykorzystywane przez grupy powiązane z irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej

- oświadczył sekretarz obrony USA Lloyd Austin.

Jeszcze przed najnowszym atakiem przedstawiciele Pentagonu informowali o nasileniu ataków przy użyciu dronów, rakiet i moździerzy przez oddziały wspierane przez Iran. Od stycznia 2021 roku naliczono ich 78. Jednak amerykański personel był rzadko poszkodowany w tych atakach.

Rosjanie kilkadziesiąt razy przelatywali w marcu nad bazą USA w Syrii. Twierdzą, że im wolno

Uzbrojone rosyjskie odrzutowce przelatywały w marcu nad amerykańskim garnizonem wojskowym w Syrii niemal codziennie - przekazał w rozmowie z NBC News amerykański generał odpowiedzialny za operacje lotnicze w regionie. Może to oznaczać naruszenie zawartej w 2019 r. umowy między Stanami Zjednoczonymi a Rosją.

Generał broni Alexus Grynkewich, dowódca połączonych sił powietrznych w Centralnym Dowództwie USA przekazał w środę w rozmowie z telewizją NBC News, że rosyjskie odrzutowce naruszyły w marcu przestrzeń powietrzną nad bazą At-Tanf około 25 razy.

W lutym przestrzeni nie naruszono ani razu. W styczniu zanotowano 14 takich przypadków.

NBC News wskazuje, że mowa o samolotach Su-34. Niektóre z nich mają na pokładzie pociski powietrze-powietrze, a inne - powietrze-ziemia.

W ubiegłym tygodniu nad Morzem Czarnym doszło do incydentu. Według USA dron MQ-9 Reaper leciał nad wodą, gdy jeden z rosyjskich odrzutowców przeleciał przed bezzałogowcem i zrzucił na niego paliwo. Następnie samolot uderzył w śmigło drona, co zmusiło operatorów do zniszczenia sprzętu.

