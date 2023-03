Pastor John Lindell z James River Church w stanie Missouri (USA) twierdzi, że w zeszłym tygodniu modlitwą udało się przywrócić palce u stopy jednej z parafianek. Rzekomo uzdrowioną jest Kristina Dines, która straciła trzy palce w 2015 r., gdy została postrzelona przez swojego męża - poinformował portal magazynu "Newsweek".

USA. "Cudu" ze stopą miał dokonać pastor, który kiedyś próbował wskrzesić dziecko

Do cudu miało dojść podczas nabożeństwa, które celebrował pastor Bill Johnson z Redding. W 2019 r. duchowny trafił na pierwsze strony amerykańskich gazet po tym, jak podjął nieudaną próbę "wskrzeszenia" 2-letniej dziewczynki.

- Kobiety modliły się za Krissy przez jakieś pół godziny, a w międzyczasie wszystkie trzy palce zaczęły odrastać. Po godzinie były już na nich paznokcie. Dziś rano Krissy poszła do lekarza. Ten zobaczył trzy całe palce - powiedział pastor Lindell 15 marca, podczas transmisji na żywo.

Kristina Dines udostępniła na Facebooku filmik, który miał dowodzić cudu, ale postanowiła go usunąć. - Uklękły i modliły się nad moją stopą. Zdjęłam but, żeby sprawdzić, co się stanie. Zobaczyłam trzy formujące się palce. Dziś wieczorem znów mogę stanąć na palcach - mówiła podobno na nagraniu.

Sceptycy chcą, żeby Kristina "pokazała im palce u stóp". Założyli stronę

Brak dowodu w postaci zdjęć czy filmu sprawił, że wiele osób podchodzi do sprawy sceptycznie. Powstała nawet strona ShowMeTheToes.com [ang. pokaż mi palce u stóp - red.], z apelem o wysyłanie ewentualnych dowodów na to, że amputowane palce Kristiny rzeczywiście odrosły. Twórcy zwracają się do osób, które brały udział w nabożeństwie, by dały znać, czy nie działo się tam przypadkiem "coś niepokojącego".

Piszą też do Kristiny: "Krissy, jeśli to czytasz i jesteś gotowa dowieść cudu albo przeprosić za swoje oszustwo, ta strona ci to umożliwi".

