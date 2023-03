Zaskakujący ruch RPA ws. aresztowania Putina. Chcą dyskusji z "kolegami z Rosji" [WIDEO]

W zeszłym tygodniu Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji. Sędziowie uznali, że są realne podstawy, by sądzić, iż Władimir Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne. Chodzi m.in. o bezprawną deportację dzieci z okupowanych przez Rosję terenów Ukrainy. Trybunał wydał też nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka, którą oskarża się o te same zbrodnie, co Putina.

REKLAMA

Zobacz wideo Prof. Legucka: Chiny nie pozwolą umrzeć gospodarczo Rosji

Nakaz aresztowania Putina. Ministerka RPA: Pomówimy z kolegami w Rosji

Do potępienia działań Putina przez Zachód nie przyłączyła się Republika Południowej Afryki, która wciąż utrzymuje dyplomatyczne stosunki z Moskwą. Naledi Pandor, ministerka ds. stosunków międzynarodowych i współpracy RPA skrytykowała decyzję Trybunału o nakazie aresztowania rosyjskiego dyktatora. Jej zdaniem MTK "ma tendencję do celowania w jednych przywódców i przymykania oka na innych".

- Przeanalizujemy nasze ustawodawstwo, przeprowadzimy dyskusję w naszym rządzie, jak również z naszymi kolegami w Rosji, aby ustalić, jak dalej postępować - powiedziała Pandor w rozmowie z telewizją SABC News:

Więcej informacji o Rosji i wojnie w Ukrainie na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Władimir Putin potwierdził swój udział w sierpniowym szczycie BRICS z udziałem przywódców Brazylii, Indii, Chin i RPA. Ponieważ Republika Południowej Afryki ratyfikowała Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, ma prawny obowiązek zapewnienia wykonania nakazu aresztowania Putina.

Rzecznik prezydenta RPA Vincent Magwenya powiedział, że rząd jego kraju "jest świadomy swoich zobowiązań prawnych" związanych z nakazem aresztowania wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. - Jednak do czasu szczytu będziemy kontynuować interakcje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami - podkreślił. Dodał też, że RPA "odnotowała nakaz aresztowania wydany przez MTK, ale zaznaczył, że rząd jego kraju wyraża zdecydowane pragnienie pokojowego uregulowania konfliktu na Ukrainie w drodze negocjacji".

Rosja. Generał Girkin do Putina: Milcz, zamknij się, nie będzie nam wstyd