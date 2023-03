Hiszpania. Sąd pozbawił rodziców prawa do opieki nad dzieckiem, zanim się urodziło

Sprawa o odebranie rodzicom prawa do opieki nad dzieckiem trwa już od 2019 roku, kiedy kobieta była jeszcze w ciąży. Dziecko urodziło się w trakcie procesu sądowego, w związku z czym początkowo trafiło do pogotowia opiekuńczego, a następnie do rodziny zastępczej. We wtorek 21 marca hiszpańska agencja Europa Press przekazała, że sąd z Kastylii-La Manchy podtrzymał wcześniejszą decyzję opieki społecznej o cofnięciu praw opiekuńczych rodzicom, tłumacząc m.in. że "żadne z rodziców biologicznych nie jest w stanie zaspokoić potrzeb małoletniego".

Hiszpania. Rodzice pozbawieni prawa do opieki nad dzieckiem jeszcze zanim się urodziło

Jak przekazała hiszpańska agencja Europa Press, sprawa rozpoczęła się w grudniu 2019 roku, kiedy Komisja ds. Opieki nad Nieletnimi w Toledo odebrała rodzicom prawa do opieki nad nienarodzonym dzieckiem. Swoją decyzję komisja uzasadniła m.in. sytuacją pozostałej trójki dzieci pary, która przebywała już w państwowej placówce opiekuńczej bez perspektyw na ponowne zamieszkanie w domu rodzinnym. Dodatkowo podkreślano zaniedbania wobec nienarodzonego dziecka, do których dochodziło w trakcie ciąży oraz "brak umiejętności rodzicielskich" partnerów.

Jeszcze przed urodzeniem się dziecka, rodzice złożyli odwołanie do sądu w Toledo, domagając się powtórnego przyznania prawa do opieki nad małoletnim. Zapewniali wówczas o przezwyciężeniu swoich nałogów (alkoholizm i zażywanie środków psychoaktywnych). Sąd rejonowy przychylił się do ich wniosku, z czym nie zgodziła się Komisja ds. Opieki nad Nieletnimi, która złożyła apelację. Wówczas sprawa trafiła do Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy podtrzymał decyzję Komisji ds. Opieki nad Nieletnimi

Sąd Najwyższy podkreślał, że biologiczni rodzice, urodzonego 23 kwietnia 2020 roku małoletniego, który od 2021 roku przebywa w rodzinie zastępczej, "nie są w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb małoletniego". Ponadto para miała nadal znajdować się w ciągłym kryzysie, nie tylko jak wcześniej wskazywała komisja, przez alkoholizm ojca oraz zażywanie środków psychotropowych przez matkę, u której dochodziło do epizodów psychotycznych, ale także przez nieustające konflikty w związku z zajściem przez kobietę w ciążę z innym mężczyzną.

Raporty biegłych wskazały natomiast, że usunięcie dziecka z jego już naturalnego środowiska rodzinnego i umieszczenie go w zupełnie nowym domu z biologicznymi rodzicami "oznaczałoby dla niego ciąg traum i znaczące niepowodzenie w budowaniu jego zdolności do tworzenia więzi i poczucia bezpieczeństwa". Tym samym Sąd Najwyższy uchylił wcześniejszy wyrok sądu rejonowego i przychylił się do decyzji wydanej przez Komisję ds. Opieki nad Nieletnimi.

