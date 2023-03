Andriej Tkaczow to prawosławny ksiądz, który jest znany ze swojego zaangażowania politycznego. Od momentu rozpoczęcia wojny w Ukrainie duchowny wspiera rosyjską agresję, czemu dał wyraz w opublikowanym niedawno nagraniu. Tkaczow zachęca do bombardowania Ukrainy, a konieczność podjęcia takich działań uzasadnia względami religijnymi.

Rosja. Ksiądz radzi pomodlić się, a później bombardować Ukraińców. "Wojna ma swoje tajemne duchowe znaczenie"

- Jeśli ludzie nie zwrócą się do Boga, to zły duch roztrzaska nas wszystkich, jednego po drugim, jak orzechy. Jest takie uniwersalne słowo pokuta. Modlitwa powinna być skierowana do Boga. Jak napisał Suworow: ''Bez modlitwy nie wystawiaj szabli, nie ładuj broni''. Musimy teraz wyciągnąć z tego lekcję. Brzmi ona: nie ładuj systemu Grad [wyrzutnia rakietowa - red.] bez modlitwy. Ładujesz kolejne ''cygaro'' [określenie pocisku - red.] i mówisz: ''Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się''. I tak dalej. Nie dlatego, że chcesz, ale dlatego, że musisz. Ponieważ robimy w życiu nie to, co chcemy, ale to, czego potrzebujemy - powiedział duchowny.

Portal vesma.today pisze, że Tkaczow wygłosił więcej kontrowersyjnych poglądów na temat konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Inwazję na Ukrainę uzasadniał względami religijnymi i stwierdził, że "wojna ma swoje tajemne duchowe znaczenie".

Rosyjski duchowny jest znany z zaskakujących wypowiedzi. Tkaczow: Kobiety są aroganckie i wredne

Andriej Tkaczow w przeszłości wielokrotnie zabierał publicznie głos, wypowiadając się na wiele budzących emocje tematów. Wykorzystywał do tego celu m.in. platformę YouTube, gdzie znaleźć można konto prowadzone przez duchownego.

Prawosławny ksiądz przedstawiał swoje opinie w takich kwestiach, jak metody walki z przestępczością i grzechem.

- Łapać złodziei i odrąbywać im ręce. Łapać pedofilów i kastrować ich. Niech będzie chwała Tobie, Panie. Zemsta Boża będzie po naszej stronie - mówił ksiądz.

Tkaczow powiedział także, co sądzi o kobietach: - Kobiety są aroganckie i wredne, a jeśli choć raz w życiu nie oberwą, to niczego nie zrozumieją.