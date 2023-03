20 marca mieszkanka australijskiego stanu Queensland uchyliła na moment okno w sypialni, a gdy wróciła, znalazła w łóżku prawie dwumetrową nibykobrę siatkowaną, co opisał portal cbsnews.com. Wąż ten należy do jednego z najbardziej jadowitych gatunków na świecie.

REKLAMA

Zobacz wideo Dinozaury mogły żyć 300 lat?! Mnóstwo ciekawostek o prehistorycznych gadach [Pracownia Bronka]

Australia. Przez okno wpełzła do sypialni nibykobra siatkowana - jeden z najbardziej jadowitych węży świata

Nibykobra siatkowana to gatunek często spotykany we wschodnich rejonach Australii. Jad tych węży zawiera silne neurotoksyny, które mogą prowadzić do paraliżu i krwawienia. To czyni nibykobrę siatkowaną niezwykle groźną dla ludzi, a fakt ten znajduje odzwierciedlenie w statystykach. Pokazują one, że ukąszenia gadów należących do tego właśnie gatunku, odpowiadają za największą liczbę zgonów spowodowanych przez australijskie węże.

Poszła wyrzucić śmieci, do domu wróciła z wężem boa

Mieszkanka Queensland znalazła się zatem w poważnym niebezpieczeństwie. Na szczęście zwróciła się natychmiast o fachową pomoc. Udzielił jej Zachary Richards, specjalista od łapania węży.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Australia. Specjalista od łapania węży: "Leżał w łóżku i patrzył na mnie"

- Kiedy przyjechałem, kobieta czekała na mnie na zewnątrz domu, a ja wszedłem do sypialni, w której był wąż. Pod drzwiami położyła ręcznik, więc wąż nie mógł się wydostać. Pchnąłem drzwi, a wąż leżał w łóżku i patrzył na mnie - relacjonował Richards.

Australia. Jadowity wąż pod kanapą. Rodzina wezwała specjalistę

Mężczyzna schwytał węża i wywiózł go do pobliskiego buszu, znajdującego się w bezpiecznej odległości od miejsca zamieszkania ludzi. Richards podkreślił, że reakcja kobiety była właściwa. Mając do czynienia z tak niebezpiecznym zwierzęciem najlepiej zdać się na pomoc specjalisty.

- Jeśli zobaczysz węża, zostaw go w spokoju, odsuń się od niego, a także, jeżeli to możliwe, zamknij go w jednym pomieszczeniu. To ułatwi nam jego znalezienie - powiedział Richards.