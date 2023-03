Kim Dzong Un zaczął niedawno pojawiać się w towarzystwie swojej córki. Radio Wolna Azja rozmawiało na ten temat z mieszkańcami Korei Północnej. Okazuje się, że widok Kim Dzu Ae "denerwuje wielu ludzi". Dziewięciolatka wygląda bowiem na dobrze odżywioną, jest także zawsze elegancko ubrana.

Koreańczycy wściekają się, widząc córkę Kim Dzong Una?

Korea zmaga się z niedoborem żywności i ubóstwem. Rozmówcy rozgłośni porównali wygląd córki Kim Dzong Una, nazywanej Kim Dzu Ae, do wychudzonych dzieci, które mieszkają w ich sąsiedztwie. - Wygląda zupełnie inaczej niż dzieci zwykłych ludzi, które z powodu niedoborów pożywienia nie są w stanie jeść trzech posiłków dziennie - powiedział jeden z rozmówców. Inny zwrócił uwagę, że z powodu niedożywienia kości policzkowe przeciętnych Koreańczyków "wystają jeszcze bardziej". Tymczasem twarz Kim Dzu Ae jest "biała i pulchna jak księżyc. - Musi dobrze jeść - powiedział.

Rozmówcy zwracają też uwagę na hipokryzję rządzących, którzy karzą licealistów za "podążanie za kulturą kapitalistyczną, zapuszczanie długich włosów lub podążanie za trendami w modzie", podczas gdy Kim Dzu Ae "paraduje w eleganckich ubraniach". Ich zdaniem taki ubiór i wygląd nie mogłyby ujść na sucho przeciętnym nastolatkom.



Nikt nie może mieć na imię Ju-ae! Korea Północna zmusza kobiety do zmiany

Korea Północna. "Społeczeństwo jest co najmniej niedożywione"

Jak pisaliśmy, w styczniu na stronie internetowej 38north.org, publikującej analizy na temat Korei Północnej, pojawił się raport wskazujący, że problem z bezpieczeństwem żywnościowym jest obecnie w Korei największy od czasu głodu z lat 90. XX wieku. Dr Oskar Pietrewicz, analityk PISM, autor wydanej w grudniu ub.r. książki "Spór o Koreę. Rola USA i Chin w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego na Półwyspie Koreańskim" przyznał, że faktycznie sytuacja w kraju "jest prawdopodobnie bardzo trudna".

- Przedstawiciele rządu w Seulu mówią o poważnym niebezpieczeństwie w zakresie żywności, ale jednocześnie zaznaczają, że jeszcze nie jest to poziom porównywalny z tym z czasów ostatniego wielkiego głodu, kiedy zmarły być może nawet ponad dwa miliony ludzi. Na pewno jest to społeczeństwo co najmniej niedożywione. Jest różnica jakościowa między niedożywieniem a głodem, ale ta granica być może właśnie niebezpiecznie przesunęła się w kierunku głodu - podkreślił. Cały tekst można przeczytać poniżej:

Kim Dzong Unowi wyrósł duży problem. "Gigantyczny cios we własne społeczeństwo"