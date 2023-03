Rosyjskie media informują o przypadkach zakażenia wąglikiem. W środę 22 marca potwierdzono trzeci przypadek.

REKLAMA

Zobacz wideo Epidemie towarzyszą ludzkości od tysięcy lat

Rosja. Trzeci przypadek wąglika w ciągu tygodnia

Pierwsze dwie osoby z objawami wąglika zostały hospitalizowane 16 marca w Republice Czuwaskiej, ok. 600 km na wschód od Moskwy. Ministerstwo Zdrowia Republiki Czuwaskiej poinformowało o planach przyspieszenia zakupu szczepionek przeciwko wąglikowi, a władze poddały obserwacji 130 mieszkańców wsi Starojewo Aktaszewo. Po tygodniu pojawiły się doniesienia o podejrzeniu trzeciego przypadku - pisze "The Moscow Times". Mężczyzna miał przybyć do regionu moskiewskiego właśnie z Republiki Czuwaskiej. Został hospitalizowany w jednym z podmoskiewskich szpitali.

"Na uchu mieszkańca Czuwaszji pojawiła się plama o fioletowym kolorze z surowiczo-krwotoczną wydzieliną. Jest to trzeci zidentyfikowany przypadek z podobnymi objawami wskazującymi na zakażenie wąglikiem" - przekazał resort zdrowia, jak cytuje RIA Nowosti. Dwie wcześniej zakażone osoby to małżeństwo, które prowadziło gospodarstwo domowe z dwoma bykami i siedmioma owcami. Dochodzenie epidemiologiczne, jak czytamy, potwierdziło, że przyczyną zakażenia był kontakt z tuszą byka. Życie małżeństwa nie jest zagrożone.



Więcej aktualnych wiadomości ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Wojna w Ukrainie. Rosyjska rakieta trafiła w blok mieszkalny [WIDEO]

Wąglik - co to za choroba?

Wąglik jest chorobą zakaźną, wywoływaną przez bakterię zwaną laseczką wąglika. Charakteryzuje się posocznicą, uszkodzeniem skóry, jelit, płuc i migdałków. Najczęściej do zakażenia dochodzi przez skórę, możliwa jest jednak także postać płucna wąglika, do której dochodzi w wyniku inhalacji, lub postać żołądkowo-jelitowa, spotykana po spożyciu zanieczyszczonego mięsa. Wcześniejsze doniesienia o zakażeniu wąglikiem w Rosji pochodziły z czerwca 2022 roku.

Rosjanin oskarżony o dokonanie zbrodni wojennej. Liczne dowody Ukraińców